Fenprof leva milhares de professores à rua e anuncia adesão à greve geral

Milhares de professores saíram este sábado, 16 de maio, à rua em protesto contra a revisão dos estatutos da carreira, mas também contra a proposta do pacote laboral, com a Fenprof a anunciar a adesão à greve geral de junho.A concentração começou ainda antes das 15h00, no Cais do Sodré, em Lisboa, mas já passava das 15h30 quando milhares de professores arrancaram em protesto até aos Restauradores.Com os bombos a marcar o ritmo, o desfile marcado por muitas faixas, bandeiras, cartazes, avançava ao som de palavras de ordem como: "A luta continua, nas escolas e na rua" e "Negociação Sim, imposição não".Ainda antes do arranque do protesto, José Feliciano da Costa, um dos secretários-gerais da Federação Nacional dos Professores (Fenpof), explicou que os professores estão nas ruas mobilizados contra a revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas também contra o pacote laboral.Este pacote laboral, disse, terá impacto em todos os trabalhadores, razão pela qual a Fenprof anunciou a adesão à greve geral de 03 de junho, convocada pela CGTP..Greve geral. Fenprof junta-se ao protesto contra a ameaça de um “gravíssimo retrocesso civilizacional”.Fenprof alerta que cerca de 40 mil alunos estiveram sem professor no segundo período