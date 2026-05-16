Fenprof leva milhares de professores à rua e anuncia adesão à greve geral
FOTO: JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
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Fenprof leva milhares de professores à rua e anuncia adesão à greve geral

Os professores protestam contra a revisão dos estatutos da carreira, mas também contra a proposta do pacote laboral.
DN/Lusa
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Milhares de professores saíram este sábado, 16 de maio, à rua em protesto contra a revisão dos estatutos da carreira, mas também contra a proposta do pacote laboral, com a Fenprof a anunciar a adesão à greve geral de junho.

A concentração começou ainda antes das 15h00, no Cais do Sodré, em Lisboa, mas já passava das 15h30 quando milhares de professores arrancaram em protesto até aos Restauradores.

Com os bombos a marcar o ritmo, o desfile marcado por muitas faixas, bandeiras, cartazes, avançava ao som de palavras de ordem como: "A luta continua, nas escolas e na rua" e "Negociação Sim, imposição não".

Ainda antes do arranque do protesto, José Feliciano da Costa, um dos secretários-gerais da Federação Nacional dos Professores (Fenpof), explicou que os professores estão nas ruas mobilizados contra a revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas também contra o pacote laboral.

Este pacote laboral, disse, terá impacto em todos os trabalhadores, razão pela qual a Fenprof anunciou a adesão à greve geral de 03 de junho, convocada pela CGTP.

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