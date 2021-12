O que os portugueses pesquisaram no Google em 2021

A Google divulgou hoje os temas que os portugueses mais pesquisaram no seu motor de busca durante o ano de 2021 e, no que diz respeito aos temas gerais, o grande destaque vai para "tempo para amanhã", seguido de "Euro 2020" e "Sporting CP".

Entre as questões mais pesquisadas no capítulo do "Como...?", os portugueses mostraram grande curiosidade por "Como obter o Certificado Digital COVID?", "Como saber onde votar?" e "Como ganhar dinheiro no TikTok?", mas também por "Como tratar frieiras?" ou "Como fazer jejum intermitente?" e "Como cozer camarão?".

Já na parte do "O que...?", as pesquisas nacionais mostraram grande interesse por "O que são Censos?", "O que visitar em Sintra?" e "O que plantar em fevereiro?". "O que visitar em Aveiro?", "O que sai no exame de português 2021?" e "O que é creme de leite?" também estão no top 10 das mas pesquisadas nesta secção.

Como seria de esperar a pandemia foi um dos focos de interesse dos portugueses, que pesquisaram coisas como "Certificado digital", "Vacinação Covid", "Covid 19 Portugal", "Agendamento Vacina Covid", "Confinamento", Casos covid hoje", "Sintomas Covid", "Concelhos de risco", "escolas vão fechar" e "desconfinamento".

Nomes que despertaram mais interesse

A lista dos nomes nacionais que despertaram mais interesse durante este ano é encabeçada por "Rogério Samora", o ator que está em cuidados continuados após duas paragens respiratórias desde setembro, seguido de "Noah", o menino que esteve desaparecido e depois foi encontrado são e salvo em Proença-a-Velha, e "Tony Carreira", o cantor português que perdeu a filha, Sara, no ano passado num acidente de automóvel.

Entre os nomes internacionais, "Christian Eriksen", o futebolista dinamarquês do Inter Milão que caiu inanimado em campo durante o Euro 2020, foi o mais pesquisado. Segue-se "Alec Baldwin", ator norte-americano que disparou acidentalmente no, matando a diretora de fotografia do filme "Rust". O top 3 fecha com "Valentino Lazaro", jogador austríaco do Benfica.

Eriksen e Lazaro foram também os mais pesquisados na área do Futebol, seguidos de "João Mário", o internacional português que estava ao Sporting e este ano assinou pelo Benfica.

O interesse dos portugueses também se estendeu a quem morreu durante 2021, sendo que a cantora Marília Mendonça foi o nome mais pesquisado. Segue-se o nome de Maria João Abreu e MC Kevin. Quintana, Jorge Sampaio, Neno e Carlos do Carmo também estão na lista dos dez mais procurados no Google.

Netflix domina no capítulo TV e séries

"Big Brother" foi o programa de televisão mais pesquisado pelos portugueses durante este ano, seguido de "Squid Game", a série sensação da Netflix, e "Bridgerton", outra série da Netflix, esta assinada por Shonda Rhimes, a criadora de "Anatomia de Grey".

No que diz respeito a produção nacional, surgem na lista "All together now" e "O amor acontece" , da TVI, e "The voice kids" da RTP1.

Do top 10 constam ainda outras duas séries da Netflix, "Lupin" e "Sex Education".

Em termos globais, o top 5 das pesquisas gerais são de desporto: "Australia vs. India", "India vs England" e "IPL", todos referentes ao críquete, seguidos de "NBA" e "Euro 2021",