GNR aponta namorado de Sara Carreira como arguido por homicídio negligente

O relatório final da GNR sobre o acidente na A1 que provocou a morte à cantora Sara Carreira, filha de Tony Carreira, em dezembro de 2020, apontam para homicídio negligente do namorado da artista, Ivo Lucas, que conduzia a viatura em excesso de velocidade.

A notícia foi avançada este domingo pelo JN, adiantando que as conclusões da investigação foram entregues ao Ministério Público de Santarém. O documento aponta ainda para condutas negligentes do condutor do automóvel (Wolkswagen Passat) que se despistou minutos antes do embate fatal, assim como à fadista Cristina Branco, que tinha batido na traseira deste Wolkswagen.

Ainda de acordo com o relatório, o ator e cantor Ivo Lucas foi constituído arguido por homicídio negligente porque seguia em claro excesso de velocidade, num piso escorregadio, acrescentando que na altura do embate já não chovia e havia visibilidade suficiente para evitar o choque.

Já à fadista Cristina Branco e o condutor do Wolkswagen são responsabolizados por negligência porque deveriam ter sinalizado atempadamente o acidente.

Cabe agora ao Ministério Público analisar o documento e avaliar a responsabilidade penal dos envolvidos.