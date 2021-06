Morreu Neno, o ex-guarda-redes tinha 59 anos

No site oficial do Vitória Sport Clube (Guimarães) lê-se "É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos.

"Antigo guarda-redes, o internacional português representou o Vitória em três momentos da sua carreira, integrando o grupo que conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988. Foi também no Vitória que concluiu um longo e bonito percurso enquanto futebolista, mantendo-se ligado ao clube em variadas funções, que foram desde os relvados até à representação institucional", lê-se no site do Vitória Sport Clube.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neno fotografado em 1989 num treino da seleção nacional de futebol no estádio do Jamor, para a preparação para o jogo particular frente à Roménia. © Eduardo Tomé

Adelino Barros, mais conhecido por Neno nasceu em 27 de janeiro de 1962 na Cidade da Praia em Cabo Verde. Representou o Barreirense, o Sport Lisboa e Benfica e o Vitória de Guimarães e foi internacional por nove ocasiões pela seleção nacional portuguesa.

"Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro.A morte de Neno representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências", de acordo com comunicado oficial do Vitória de Guimarães.