MC Kevin morre após cair do 11º andar de um hotel no Rio de Janeiro. Tinha 23 anos

Kevin Nascimento Bueno, mais conhecido por MC Kevin, um dos nomes do funk brasileiro, morreu no domingo, após cair de um andar de um hotel no Rio de Janeiro. Tinha 23 anos.

O músico brasileiro sofreu uma queda do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, tendo sido levado para o Hospital Miguel Couto em estado muito grave, segundo noticia o site G1, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A morte do artista de funk foi, mais tarde, confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

A polícia civil está a investigar as cirscunstâncias da morte do artista de funk.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Deolane Bezerra, com quem MC Kevin casou há cerca de duas semanas, publicou uma mensagem na rede social Instagram a homenagear o marido. "És e sempre serás o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e admirou. Vai com Deus, meu menino. Vou sempre amar-te", escreveu na legenda de uma das fotos do dia do casamento com o músico de funk.

São várias as reações do mundo artístico brasileiro à morte do cantor de funk de São Paulo. Também o futebolista Neymar lamentou a morte de MC Kevin. "Sem acreditar, 23 anos ....", escreveu o jogador do Paris Saint-Germain numa mensagem publicada no Instagram. "Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz menino", concluiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NJ 10 (@neymarjr)

"Cavalo de Troia", "Vera Cruz" e "O menino encantou a quebrada" são algumas dos temas de maior sucesso de MC Kevin, que lançou recentemente o álbum "Fênix". A critica social, a vída nas favelas e a superação pessoal fazem parte dos temas nas músicas de MC Kevin.