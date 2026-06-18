Manifestação em outubro de 2024, na Avenida da Liberdade, após o homicídio de Odair Moniz. Está convocada uma outra para este sábado, 20 de junho, a partir do Largo de São Domingos (Rossio), sob o mote "Não aceitamos uma sentença injusta/Justiça para Odair".
Manifestação em outubro de 2024, na Avenida da Liberdade, após o homicídio de Odair Moniz. Está convocada uma outra para este sábado, 20 de junho, a partir do Largo de São Domingos (Rossio), sob o mote "Não aceitamos uma sentença injusta/Justiça para Odair". Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Morte de Odair. Tribunal ignorou lei que regula uso de arma de fogo por polícias

Só o perigo iminente de morte ou de ofensa grave à integridade física, do polícia ou de terceiros, justifica, nos termos da lei específica, o uso de arma de fogo contra pessoas. Tribunal que julgou agente da PSP que matou Odair Moniz não teve em conta essa lei nem, tão-pouco, a jurisprudência europeia
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