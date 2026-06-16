Diretor da PSP solidário com o agente que matou Odair Moniz: "Estou certo que quis fazer o melhor"

Luís Carrilho, diretor nacional da PSP, deixou esta terça-feira, 16 de junho, uma "palavra de grande solidariedade" ao agente que foi condenado a três anos e seis meses de pena suspensa pela morte de Odair Moniz."É sempre triste, é sempre de lamentar a perda de uma vida humana, mas quero aqui dar uma palavra de grande solidariedade ao nosso polícia, ao Bruno, estou certo que quis, e como ficou provado em tribunal, fazer o melhor. Os nossos polícias, o que querem todos os dias, é dar o melhor pela segurança pública, querem dar todos os dias paz pública", disse à agência Lusa, à margem das comemorações dos 148 anos do Comando Distrital de Portalegre da PSP."A sentença ainda não transitou em julgado, devemos respeitar as decisões dos tribunais, Portugal é um Estado de Direito Democrático e a PSP orgulha-se em fazer parte do sistema de justiça, do sistema de segurança e contribuir não só para a segurança pública em Portugal mas também para a justiça", disse Luís Carrilho.O agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura, Amadora, em outubro de 2024, foi na segunda-feira condenado a três anos e seis meses de pena suspensa, com o tribunal a considerar que não existiu nenhuma faca.O agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura, na Amadora, em outubro de 2024, foi na segunda-feira condenado a três anos e seis meses de pena suspensa, com o tribunal a considerar que a vítima não tinha qualquer faca naquele momento..Agente da PSP condenado a 3 anos e 6 meses de pena suspensa pela morte de Odair Moniz. Família indemnizada