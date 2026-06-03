Confrontos junto à Assembleia da República, caixotes a arder e três pessoas terão sido detidas

Leitão Amaro, ministro da Presidência, já lamentou "profundamente o comportamento de alguns" na manifestação junto à Assembleia da República, que terminou com desacatos entre manifestantes e a polícia.“Alguns ultrapassaram os limites mais do que aceitáveis do direito à greve, provocaram desacatos, ofenderam a ordem pública e confrontaram a autoridade das forças de segurança”, disse.“Lamentamos estes comportamentos lamentáveis, que ultrapassam o razoável e aceitável. É importante deixar claro que este foi o comportamento de alguns, não da maioria dos manifestantes”, sublinhou, frisando que não associa os incidentes "à organização nem aos organizadores da manifestação".