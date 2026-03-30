Propaganda eleitoral continua presente nas ruas de Lisboa muitas semanas depois das eleições presidenciais.
Propaganda eleitoral continua presente nas ruas de Lisboa muitas semanas depois das eleições presidenciais.Paulo Spranger
Política

Vizinhos de Lisboa pedem a Moedas que pressione candidatos presidenciais para retirarem cartazes

Associação diz que propaganda de António José Seguro, Marques Mendes e André Ventura contribui para "degradação da imagem urbana" e "poluição visual". E desafia autarquia a fazer remoção coerciva.
Leonardo Ralha
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A associação Vizinhos de Lisboa pediu ao presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para notificar as campanhas presidenciais de António José Seguro, Marques Mendes e André Ventura, exigindo-lhes que retirem os cartazes eleitorais que ainda se encontram na via pública. Algo que, como o DN noticiou, tem a ver com poupanças das respetivas candidaturas, que estão a aguardar que tal propaganda seja substituída por materiais dos partidos que as apoiaram.

Na carta enviada a Carlos Moedas, a associação Vizinhos de Lisboa salienta que, decorridas "várias semanas sobre a conclusão do ato eleitoral", cuja segunda volta teve lugar a 8 de fevereiro, com a vitória de António José Seguro sobre André Ventura, os cartazes de vários candidatos presidenciais "continuam visíveis em diversas artérias da cidade, contribuindo para a degradação da imagem urbana e para a poluição visual do espaço público lisboeta".

Perante isto, a associação Vizinhos de Lisboa pede à autarquia lisboeta que notifique as estruturas de campanha "para procederem, com brevidade, à remoção voluntária de todos os materiais de propaganda eleitoral ainda existentes na via pública". E ainda que, caso se verifique o incumprimento de um prazo razoável definido pela Câmara de Lisboa, "seja determinada a remoção coerciva, com imputação dos custos às entidades responsáveis", tal como a associação reitera ser praticado "regularmente" por outros municípios portugueses.

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