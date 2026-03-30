Vizinhos de Lisboa pedem a Moedas que pressione candidatos presidenciais para retirarem cartazes

A associação Vizinhos de Lisboa pediu ao presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para notificar as campanhas presidenciais de António José Seguro, Marques Mendes e André Ventura, exigindo-lhes que retirem os cartazes eleitorais que ainda se encontram na via pública. Algo que, como o DN noticiou, tem a ver com poupanças das respetivas candidaturas, que estão a aguardar que tal propaganda seja substituída por materiais dos partidos que as apoiaram.Na carta enviada a Carlos Moedas, a associação Vizinhos de Lisboa salienta que, decorridas "várias semanas sobre a conclusão do ato eleitoral", cuja segunda volta teve lugar a 8 de fevereiro, com a vitória de António José Seguro sobre André Ventura, os cartazes de vários candidatos presidenciais "continuam visíveis em diversas artérias da cidade, contribuindo para a degradação da imagem urbana e para a poluição visual do espaço público lisboeta". Perante isto, a associação Vizinhos de Lisboa pede à autarquia lisboeta que notifique as estruturas de campanha "para procederem, com brevidade, à remoção voluntária de todos os materiais de propaganda eleitoral ainda existentes na via pública". E ainda que, caso se verifique o incumprimento de um prazo razoável definido pela Câmara de Lisboa, "seja determinada a remoção coerciva, com imputação dos custos às entidades responsáveis", tal como a associação reitera ser praticado "regularmente" por outros municípios portugueses..Poupanças mantêm cartazes presidenciais meses depois das eleições .A presidência em outdoor: quando a imagem fala e a mensagem falha