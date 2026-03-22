Cartazes de propaganda eleitoral das presidenciais continuam presentes nas ruas e estradas de Portugal.
Cartazes de propaganda eleitoral das presidenciais continuam presentes nas ruas e estradas de Portugal.Reinaldo Rodrigues
Política

Poupanças mantêm cartazes presidenciais meses depois das eleições

Cartazes e pendões alusivos à corrida ao Palácio de Belém continuam por retirar, dois meses após a primeira volta. É mais barato aguardar que os partidos tenham propaganda para ocupar aqueles espaços.
Leonardo Ralha
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