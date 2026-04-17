Sondagem. Avaliação ao trabalho de Seguro supera expectativa dos eleitores

O arranque do primeiro mandato de António José Seguro na Presidência da República está a merecer avaliação positiva por parte dos portugueses. De acordo com o barómetro da Aximage para o DN, para o qual o trabalho de campo teve início a 10 de abril (exatamente um mês e um dia após a tomada de posse do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa) e decorreu até dia 15, o desempenho do novo chefe do Estado, no primeiro mês em Belém, foi destacado positivamente por 69% dos inquiridos, divididos entre os que consideram que Seguro esteve muito bem (20%) ou bem (49%), enquanto 16% dizem que esteve mal (11%) ou muito mal (5%) – 15% dos entrevistados não manifestaram opinião. .Os resultados desta sondagem indicam que o antigo secretário-geral do PS está, até, a superar a expectativa que os portugueses tinham em relação ao seu trabalho. Isto porque no anterior barómetro, publicado no DN a 8 de março, na véspera da tomada de posse, quando questionados sobre a expectativa que tinham em relação ao desempenho de Seguro na Presidência, 64% dos inquiridos admitiam ser muito positiva (18%) ou positiva (46%), enquanto 23% se mostravam pessimistas, divididos entre os que tinham expectativa negativa (18%) ou muito negativa (5%). Há ainda outro dado que chama a atenção: se em março Seguro só não conseguia ter a confiança dos eleitores do Chega – 63% tinham expectativa negativa (43%) ou muito negativa (20%) –, agora, já com um mês em funções, até os portugueses que votaram no partido de André Ventura nas legislativas de maio de 2025 expressam uma maioria de opiniões favoráveis em relação ao trabalho do Presidente da República. Um quinto dos eleitores do Chega (20%) não expressaram opinião neste barómetro de abril, mas entre os que o fizeram 45% dizem que Seguro esteve muito bem (9%) ou bem (36%), contra 35% que avaliam a ação do Presidente da República como má (17%) ou muito má (18%). Sem surpresa, o desempenho de Seguro recolhe 86% de opiniões favoráveis dos eleitores do PS, percentagem que só é superada entre os que disseram ter votado no Livre em maio de 2025 (91%), embora no caso do partido de Rui Tavares a Aximage faça notar que os dados devem ser lidos a título meramente indicativo devido ao valor reduzido da respetiva base de inquiridos.FICHA TÉCNICAObjetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage – Comunicação e Imagem Lda. para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII),a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 500 entrevistas CAWI; 246 homens e 254 mulheres; 111 entre os 18 e os 34 anos,132 entre os 35 e os 49 anos, 136 entre os 50 e os 64 anos e 121 para os 65 e mais anos; Norte 185, Centro 117, Sul e Ilhas 64, Área Metropolitana de Lisboa 134.Técnica: Aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 10 e 15 de abril de 2026. Taxa de resposta: 89,77%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,4%. ▪ Responsabilidade do estudo: Aximage – Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.Barómetro DN/Aximage: Marcelo sai de Belém só com nota negativa dos eleitores do Chega.Barómetro DN/Aximage: PS abre margem sobre PSD e Chega nas intenções de voto.Seguro fala do acesso à Habitação para dizer que "não é a Constituição que impede resolução dos problemas"