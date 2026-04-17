António José Seguro no parlamento, nas celebrações dos 50 anos das Constituição da República Portuguesa. No barómetro da Aximage para o DN, o desempenho do chefe do Estado no primeiro mês em Belém é avaliado positivamente por eleitores de todas as forças partidárias.
António José Seguro no parlamento, nas celebrações dos 50 anos das Constituição da República Portuguesa. No barómetro da Aximage para o DN, o desempenho do chefe do Estado no primeiro mês em Belém é avaliado positivamente por eleitores de todas as forças partidárias.Paulo Spranger
Política

Sondagem. Avaliação ao trabalho de Seguro supera expectativa dos eleitores

Chefe do Estado recolhe 69% de opiniões favoráveis, mais do que os 64% de inquiridos que, em março, diziam ter expectativas positivas em relação ao seu trabalho. Tem até aprovação dos eleitores do Chega.
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