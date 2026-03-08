“Expectativa positiva”. Seguro só não convence os eleitores do Chega

António José Seguro toma posse esta segunda-feira, 9 de março, como Presidente da República e entra no Palácio de Belém com expectativa alta por parte dos portugueses em relação ao desempenho que terá durante o seu mandato de cinco anos, até 2031. De acordo com o barómetro DN/Aximage, cujo trabalho de campo decorreu entre os dias 2 e 3 de março, 64% dos inquiridos dizem ter uma “expectativa muito positiva” (18%) ou “positiva” (46%) quanto ao trabalho que o antigo secretário-geral do PS vai realizar como Chefe de Estado, enquanto 23% se mostram pessimistas, divididos entre os que têm “expectativa negativa” (18%) ou “muito negativa” (5%) – 14% dos entrevistados não se manifestaram..Os 64% de opiniões favoráveis ficam ligeiramente abaixo do resultado alcançado por Seguro na segunda volta da eleições presidenciais, quando obteve 66,83%, correspondentes a 3.505.846 votos, derrotando André Ventura (33,17%, 1.739.745 votos). Os números de Seguro no sufrágio de 8 de fevereiro valeram-lhe, aliás, um recorde, ao tornar-se o Presidente eleito com maior quantidade de votos nos 50 anos em democracia, superando os 3.459.521 amealhados por Mário Soares quando foi reeleito para o cargo em 1991 – o histórico fundador do PS continua, no entanto, a ser o detentor da maior percentagem de votos, com os 70,3% que obteve nessa mesma eleição.Sem surpresa, a confiança num bom desempenho de Seguro em Belém nota-se, sobretudo, entre os eleitores que votaram no PS nas legislativas de maio de 2025, com 81% de opiniões favoráveis e apenas 7% que dizem ter uma “expectativa negativa” (nenhum dos socialistas disse ter “expectativa muito negativa”). Mas, segundo o barómetro, também o eleitorado da AD confia numa boa prestação de Seguro na Presidência (73%), assim como o da Iniciativa Liberal (70%). A tendência também se verifica entre quem votou no Livre (91% com “expectativa positiva” ou “muito positiva”), CDU (63%), Bloco de Esquerda (71%) e PAN (88%), embora a Aximage saliente que os dados referentes a estes partidos devem ser lidos apenas a título indicativo dado o valor muito reduzido das bases de inquiridos.A confiança num bom desempenho do novo Presidente da República só não encontra respaldo entre os inquiridos que votaram no Chega nas legislativas de maio. O barómetro mostra que 63% dos eleitores do partido liderado por André Ventura têm uma “expectativa negativa” (43%) ou “muito negativa” (20%) em relação ao candidato que foi apoiado pelo PS nas presidenciais, sendo que 23% acreditam que Seguro fará um bom trabalho em Belém (3% muito positivo; 20% positivo) e 15% não manifestaram opinião.De resto, a expectativa alta em relação ao mandato de Seguro é registada em todas as regiões do país, sendo mais elevada na Área Metropolitana do Porto (73%) e mais baixa na Área Metropolitana de Lisboa (55%); em todos os escalões etários (a percentagem mais alta, 68%, é idêntica aos que têm de 18 a 34 anos e aos acima dos 65); e em todos os escalões de rendimentos (neste segmento, embora maioritária, é entre os mais pobres que a confiança é mais baixa – 54%).Esta segunda-feira, é feita a passagem de testemunho de Marcelo Rebelo de Sousa para António José Seguro. E o antigo líder do PSD também deixa Belém com uma imagem positiva junto dos portugueses. Como o DN avançou na sexta-feira, o barómetro realizado pela Aximage para o nosso jornal mostrou que 68% dos inquiridos fizeram uma avaliação positiva dos dez anos de Marcelo na Presidência da República, contra 28% com opinião contrária. E, tal como Seguro, também Marcelo se despede do cargo com nota de desempenho positivo em todas as regiões do país, todos os escalões etários, todos os escalões de rendimentos e entre os eleitores de todas as forças políticas. Com a mesma exceção: os votantes do Chega, que na sua maioria (61%) disseram neste barómetro não terem motivos para sentirem saudades do anterior Chefe de Estado..Barómetro DN/Aximage: Marcelo sai de Belém só com nota negativa dos eleitores do Chega.Exigente, próximo e moderado. O que os alunos do professor Seguro esperam dele em Belém