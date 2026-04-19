Luís Montenegro conduz o Governo de Portugal há mais de dois anos.
Luís Montenegro conduz o Governo de Portugal há mais de dois anos.ANDRE KOSTERS/LUSA
Política

O país está melhor? Maioria discorda de Montenegro e acredita que a situação vai piorar

Primeiro-ministro considerou que “país está melhor e os portugueses também”, mas 68% dos inquiridos no barómetro DN/Aximage não partilham dessa visão. Nem os que votaram PSD e CDS nas legislativas.
Pedro Sequeira
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