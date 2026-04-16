José Luís Carneiro, secretário-geral do PS
José Luís Carneiro, secretário-geral do PSFoto: Gerardo Santos
Política

Barómetro DN/Aximage: PS abre margem sobre PSD e Chega nas intenções de voto

Subida da avaliação negativa ao Governo coincide com o reforço do PS nas intenções de voto: socialistas lideram com 30,6%, após distribuição de indecisos; contra 24,3% do PSD e 23,6% do Chega.
Rui Frias
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