Joana Amaral Dias entre os 'presidenciáveis' convidados pela Câmara de Oeiras a debater com jovens estudantes

A psicóloga clínica e comentadora Joana Amaral Dias encontra-se entre os seis candidatos presidenciais que confirmaram a presença na iniciativa Dia da Democracia, que vai envolver conversas com alunos das escolas secundárias de Oeiras, marcado para 11 de dezembro, no Taguspark.Segundo infomação disponibilizada nesta terça-feira pela Câmara de Oeiras, também é certa a participação de António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo, enquanto André Ventura e Marques Mendes não têm a presença confirmada.Fonte oficial da Câmara de Oeiras disse ao DN que o deputado Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, e que é um dos oito participantes nos debates televisivos transmitidos pela RTP, SIC e TVI, foi convidado pela organização, mas não teve disponibilidade para ir ao Taguspark nessa data. E só então terá sido convidada Joana Amaral Dias, que avança para a corrida a Belém com apoio do ADN, que lhe estará a pagar quatro mil euros mensais por serviços de consultoria, o que juristas ouvidos pelo DN consideram "uma situação muito irregular".Complicada deverá ser a participação de André Ventura e Marques Mendes na terceira edição do Dia da Democracia, tendo em conta a relação do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, apoiante declarado de Gouveia e Melo, com esses dois candidatos presidenciais. A saída do autarca oeirense do PSD deu-se quando Mendes liderava o partido, descrevendo recentemente o conselheiro de Estado como um "político com toda a manhosidade", enquanto o líder do Chega é assiduamente referido como "andrézito" em vídeos partilhados nas redes sociais de Isaltino. O DN contactou as candidaturas, mas não obteve resposta quanto à presença de qualquer um deles no Taguspark.O Dia da Democracia será uma sessão realizada a 11 de dezembro, entre as 9h30 e as 17h15, no auditório do Taguspark. Os alunos das escolas secundárias de Oeiras têm até dia 23 de novembro para se inscreverem, através do site da iniciativa que "visa envolver os jovens com a política e promover a cidadania participativa".Além das conversas com os candidatos, os alunos terão bancas informativas e jogos relacionados com política.