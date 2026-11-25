Perante os eurodeputados, a presidente da Comissão Europeia salientou que “ninguém quer mais a paz do que a Ucrânia” e garantiu que a União Europeia (UE) “vai fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar a alcançá-la”.

Por isso, disse, a UE está “plenamente empenhada nas negociações por uma paz duradoura”, mas, ao mesmo tempo, tenciona continuar a dar o “máximo apoio à Ucrânia” e a exercer a “máxima pressão sobre a Rússia”.

No que se refere ao apoio à Ucrânia, Von der Leyen recordou que, ainda na semana passada, a Comissão Europeia propôs um novo empréstimo de 45 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia a mitigar o seu défice orçamental de 70 mil milhões de euros em 2027.

A presidente da Comissão Europeia salientou que este empréstimo só terá de ser reembolsado pela Ucrânia quando a Rússia tiver indemnizado Kiev “pelos danos causados durante a guerra”.

“Desta forma, a Ucrânia poderá entrar nas negociações de paz na posição mais forte possível”, afirmou.

A par deste apoio à Ucrânia, Von der Leyen salientou que a UE está também a aumentar a pressão sobre a Rússia, designadamente através de um 22.º pacote de sanções contra Moscovo, que ela própria apresentou esta segunda-feira.

Von der Leyen elencou várias das medidas que propõe no âmbito desse pacote de sanções, designadamente proibir a entrada em solo europeu de ex-combatentes russos ou impedir que atletas participem em competições internacionais na Europa em representação da Rússia.