O presidente ucraniano avisou esta segunda-feira, 23 de novembro, que a Rússia está a "preparar novos ataques" contra o país e apelou para que a população preste atenção aos alertas de ameaça de mísseis. Volodymyr Zelensky aproveitou para pedir mais Patriots, caças F-16 e Gripen aos aliados de Kiev.

"Existem informações dos nossos serviços secretos que indicam que os russos estão a preparar novos ataques. Por favor, prestem atenção aos alertas de ameaça de mísseis e mantenham-se em segurança", afirmou Zelensky na mensagem em vídeo diária, partilhada nas redes sociais.

Referiu que é também "importante" que os EUA e outros países que fornecem "interceptores antibalísticos" para proteger as cidades e infraestruturas ucranianas "prestem atenção a estes avisos". "Cada míssil Patriot de que dispomos é um golpe contra a Rússia - um golpe contra o seu desrespeito pela diplomacia e pela vida", argumentou.

"A guerra continua apenas porque a Rússia acredita ter a capacidade de matar e destruir. É preciso detê-la. Esta guerra russa tem de ser detida. A Ucrânia tem de ser ajudada e as vidas têm de ser protegidas. São necessários mísseis para os sistemas Patriot aqui na Ucrânia, e aguardamos com grande expectativa as decisões necessárias por parte dos Estados Unidos", reforçou.

Além dos sistemas Patriots, o presidente da Ucrânia já tinha referido, também esta segunda-feira nas redes sociais, a necessidade do país possuir mais caças F-16 e Gripen.

Zelensky referiu que realizou uma reunião centrada na "proteção contra drones russos a jato este ano e no próximo, tendo em conta os planos de produção da Rússia".

"Temos detalhes das nossas agências de inteligência e compreendemos a escala da produção russa, os esquemas que utilizam para obter componentes e os seus planos para utilizar drones contra nós", detalhou.

Além de referir a importância de "sanções e controlos reais de exportação", Zelensky disse que a Ucrânia precisa de ter os seus próprios meios para "abater os 'shaheds'”.

Declarou que "a Ucrânia precisa de mais" F-16, e não só. "Vamos também precisar de mais Gripens, que deverão chegar à Ucrânia em janeiro", acrescentou.

"Haverá mais aeronaves para a nossa defesa. Isso é absolutamente claro. Isso é crucial. Há também boas notícias dos fabricantes de armas ucranianos. Já temos mais intercetores eficazes contra os 'shaheds' movidos a jato, e assinaremos contratos para adquirir o maior número possível", afirmou.