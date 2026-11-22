O diretor de Inteligência Internacional dos Estados Unidos da América defendeu, este domingo, 22 de novembro, Donald Trump, depois de o presidente ter partilhado uma fotografia com Vladimir Putin. Na imagem consta a legenda: "O meu amigo."

Em entrevista ao programa State of the Union, da CNN, Jay Clayton minimizou a importância da legenda, ao mesmo tempo que elogiou Trump pela histórica reunião trilateral da semana passada com o presidente russo, Vladimir Putin, e Xi Jinping, da China.

"O presidente [norte-americano] é o maior condutor da política externa num período extremamente desafiante como aquele que temos vivido", afirmou Clayton. "Reunir as três potências nucleares e levá-las a concordar que não vão agravar a situação, que vão comunicar entre si, isso é histórico. É notável. E, nesse contexto, seja qual for a linguagem que o presidente queira usar, confio nele plenamente", disse o conselheiro em matérias de Segurança e Inteligência Artificial, nomeado em agosto.

Clayton furtou-se a responder se, pessoalmente, considera Putin um amigo dos EUA, embora tenha afirmado ao programa This Week da ABC que Putin "não está a ser amigo dos Estados Unidos [com a invasão] na Ucrânia."

A fotografia de Trump com Putin surgiu na sequência da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), realizada na quinta-feira na China, onde os três líderes se reuniram para discutir possíveis reduções nos seus arsenais nucleares. Ao cumprimentar Putin na reunião, Trump apontou para o seu homólogo russo e disse: "Ele é meu amigo."

O momento suscitou rapidamente reações negativas por parte de outros líderes mundiais — em particular dos líderes polacos, que tinham acusado a Rússia de violar o espaço aéreo do país na noite anterior — e dos democratas do Congresso. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer classificou o momento como "embaraçoso."