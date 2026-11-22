O Presidente dos Estados Unidos disse hoje, 22 de novembro, que lhe será “muito difícil” trabalhar com o democrata Chuck Schumer caso este volte a liderar a maioria no Senado, descrevendo-o como “um dos piores da história” nesse cargo.

“Vai-me ser muito difícil trabalhar com Chuck Schumer, caso ele se torne líder da maioria no Senado. Ele falhou gravemente como ‘líder’ uma vez, foi um dos piores da história, e tenho poucas dúvidas de que voltará a falhar”, afirmou Donald Trump, numa mensagem publicada na sua plataforma Truth Social, citado pela Efe.

O Presidente dos Estados Unidos acusou ainda o líder democrata de se ter dedicado a incentivar investigações contra si durante o seu anterior mandato à frente da maioria no Senado, o que, segundo referiu, acabou por impulsionar o seu regresso ao poder nas urnas nas eleições presidenciais de 2024.

Schumer lidera os democratas no Senado desde 2017, mas tem sido alvo de críticas da ala de esquerda do partido e vários senadores têm evitado manifestar publicamente o seu apoio à sua permanência no cargo.

Neste sentido, o senador de Maryland Chris Van Hollen, da ala progressista, disputará com Schumer a liderança do seu partido no Senado numa votação à porta fechada em dezembro, o que representa o primeiro desafio interno deste tipo em décadas.

A disputa surge na sequência da ampla vitória dos democratas nas eleições intercalares de 3 de novembro, nas quais recuperaram o controlo do Senado com 56 lugares.

Os senadores eleitos do Partido Democrata ainda nem sequer prestaram juramento, mas a decisão sobre quem irá liderar a sua nova maioria já está a pôr à prova a promessa de mudança que fizeram enquanto candidatos, refere a Associated Press.

Os 13 novos democratas fazem parte do maior grupo de senadores eleitos das últimas décadas, tendo vários deles vencido em redutos republicanos ao prometerem agitar Washington e serem vozes independentes.

Agora, encontram-se envolvidos numa clássica disputa interna, forçados a decidir se devem manter a confiança no líder de longa data do Senado, Chuck Schumer, de Nova Iorque, ou apoiar o adversário Chris Van Hollen, de Maryland.

Os progressistas recém-eleitos, incluindo Abdul El-Sayed, do Michigan, e Peggy Flanagan, do Minnesota, apoiaram Van Hollen, que desafia Schumer com promessas de uma abordagem legislativa mais agressiva. O senador eleito Sherrod Brown, de Ohio, que regressa a Washington após ter perdido o seu lugar em 2024, apoia Schumer.

Os senadores recém-eleitos de estados tradicionalmente republicanos, como o Texas, o Mississippi, o Iowa e a Carolina do Sul — cujas vitórias ajudaram a garantir a maioria aos democratas — têm, até agora, evitado em grande parte tomar partido publicamente.