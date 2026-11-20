O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que os mísseis e o drone russos que caíram em território polaco atingiram o país "por engano". Em entrevista telefónica à estação norte-americana Fox News, o chefe de Estado minimizou a gravidade da incursão no espaço aéreo de um aliado da NATO, contrariando diretamente a posição do Governo de Varsóvia.

"Putin tem feito entrar drones na Polónia e alguns pequenos mísseis, por erro", declarou Trump, um dia depois de ter mantido encontros com o líder russo, Vladimir Putin, na China.

Confrontado com as críticas do primeiro-ministro polaco, Donald Tusk — que classificou os incidentes como uma "provocação intencional" junto ao local onde decorrem manobras militares da NATO ("Koalicja26.2") e questionou a proximidade entre Washington e Moscovo —, Trump desvalorizou o mal-estar diplomático.

"Bem, não posso fazer nada quanto a isso. Conheço-o há muito tempo", respondeu Trump sobre a sua relação com Putin. O presidente norte-americano acrescentou ainda que também aprecia Donald Tusk, reivindicando mesmo influência no seu percurso eleitoral: "Não se esqueçam de que o apoiei e ele ganhou graças a esse apoio. Estava em décimo lugar".

Divergência com a Polónia e a NATO

Do lado polaco, a leitura dos acontecimentos é oposta. Donald Tusk considerou demasiado moderada a avaliação de Washington, sublinhando que "nem sempre" concorda com a interpretação norte-americana sobre estes incidentes, mas garantiu que concederá aos Estados Unidos acesso aos destroços para análise técnica.

Em Bruxelas, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, condenou o que classificou como "graves violações" do espaço aéreo polaco. "Este incidente é claramente perigoso — uma consequência da guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia", afirmou Rutte, confirmando que caças da Aliança Atlântica foram ativados em resposta.

Os incidentes ocorreram durante a madrugada desta sexta-feira, no contexto de uma vaga de mais de 110 mísseis lançados pela Rússia contra a Ucrânia — um ataque que provocou pelo menos oito mortos e apagões generalizados.

Segundo as autoridades polacas, dois mísseis e um drone de propulsão a jato entraram no espaço aéreo do país e caíram nas localidades de Molodycz, Rudnik nad Sanem e Nowy Lipowiec, no sudeste da Polónia, a menos de 50 quilómetros da fronteira ucraniana, sem causar feridos. A ocorrência levou ainda à suspensão temporária do tráfego aéreo no aeroporto de Rzeszów.