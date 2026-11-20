Polónia investiga incursão no espaço aéreo durante ataque russo. "Mais uma provocação" de Moscovo, acusa Varsóvia
A Polónia informou esta sexta-feira, 20 de novembro, que sofreu uma incursão no espaço aéreo do país, atribuindo responsabilidades à Rússia e associando este episódio à grande ofensiva de Moscovo, durante esta madrugada, contra a Ucrânia.
As autoridades polacas estão a investigar, mas apontam para a possibilidade de terem sido dois mísseis e um drone a invadir o espaço aéreo do país. "Estamos a assistir a mais uma provocação da Federação Russa", acusou o ministro da Defesa da Polónia.
"Verificou-se uma violação do espaço aéreo polaco e uma incursão de objetos provenientes da Federação Russa", declarou Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, em conferência de imprensa, citada pela Reuters.
De acordo com o governante, "tratou-se de um míssil Kh-101. No segundo caso, pode também falar-se de um míssil; no terceiro, tratou-se, muito provavelmente, de um drone a jato".
Esta situação ocorre no mesmo dia em que a Polónia agendou exercícios militares, que contam com a participação de vários países aliados da Ucrânia. "A meu ver, o momento escolhido não é coincidência", considerou.
"Estes exercícios, aliados à presença dos ministros da Defesa de França, do Reino Unido e dos Estados Bálticos - bem como de oito chefes de estado-maior, incluindo os dos nossos principais aliados -, sugerem que a convergência destes acontecimentos não é acidental", disse Kosiniak-Kamysz.
Após esta incursão no espaço aéreo, o ministro fez saber que a Polónia iria solicitar à NATO mais apoio para a segurança do flanco oriental da Aliança Atlântica.
Na rede social X, o Ministério da Defesa da Polónia, partilhou uma mensagem, em que se afirma que "não é possível amedrontar nem a Polónia, nem a Aliança, nem a comunidade de nações livres".
Um dos objetos que caiu no leste da Polónia, na cidade de Lipowiec, na região de Lublin, foi localizado.
Anteriormente, o Comando Operacional das Forças Armadas (DORSZ) informou que as leituras de radar indicavam uma possível violação do espaço aéreo polaco.
O porta-voz do comando, coronel Jacek Goryszewski, confirmou que estão a analisar "duas possíveis incursões" e que foi enviada uma equipa de busca e salvamento terrestre para a zona.
O primeiro-ministro, Donald Tusk, confirmou que, após receber um relatório do ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, e do ministro do Interior, Marcin Kierwiński, a situação está controlada.
Tusk escreveu nas redes sociais que "atualmente não há ameaças aéreas" e que "os serviços competentes estão no local".
A polícia e os bombeiros encontraram um drone em Lipowiec (leste da Ucrânia).
Segundo Dariusz Działo, porta-voz do centro de crise estabelecido em Lublin, em declarações à Rádio RZ, o dispositivo "caiu num campo perto de uma floresta e incendiou-se".
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcin Bosacki, disse em entrevista à TVN24 que o objeto poderá ser um dos utilizados pela Rússia no ataque contra a Ucrânia.
"É possível que um dos objetos russos do ataque muito, muito grave de hoje contra a Ucrânia tenha caído no distrito de Biłgoraj", acrescentou numa mensagem na rede social X.
Bosacki acrescentou que a Ucrânia tinha reportado outro possível impacto perto da passagem fronteiriça de Hrebenne, já em território ucraniano.
Em dezembro de 2022, um míssil que caiu em Przewodów matou duas pessoas (leste), e Varsóvia atribuiu posteriormente o incidente a uma falha das defesas aéreas ucranianas.
Em setembro de 2025, vários veículos aéreos não tripulados russos entraram no espaço aéreo polaco e alguns caíram em solo polaco.
Tusk descreveu-os posteriormente como "drones de [Vladimir] Putin", referindo-se ao presidente russo.
Em julho de 2026, um outro objeto, posteriormente identificado como um míssil russo, caiu em território polaco durante um ataque contra a Ucrânia.