A Polónia informou esta sexta-feira, 20 de novembro, que sofreu uma incursão no espaço aéreo do país, atribuindo responsabilidades à Rússia e associando este episódio à grande ofensiva de Moscovo, durante esta madrugada, contra a Ucrânia.

As autoridades polacas estão a investigar, mas apontam para a possibilidade de terem sido dois mísseis e um drone a invadir o espaço aéreo do país. "Estamos a assistir a mais uma provocação da Federação Russa", acusou o ministro da Defesa da Polónia.

"Verificou-se uma violação do espaço aéreo polaco e uma incursão de objetos provenientes da Federação Russa", declarou Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, em conferência de imprensa, citada pela Reuters.

De acordo com o governante, "tratou-se de um míssil Kh-101. No segundo caso, pode também falar-se de um míssil; no terceiro, tratou-se, muito provavelmente, de um drone a jato".

Esta situação ocorre no mesmo dia em que a Polónia agendou exercícios militares, que contam com a participação de vários países aliados da Ucrânia. "A meu ver, o momento escolhido não é coincidência", considerou.