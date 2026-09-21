Internacional
Sanna Marin: “Quando caças russos invadirem o espaço aéreo europeu devemos abatê-los e dar um sinal claro a Putin"
Em Lisboa para promover o livro 'Esperança em ação: O futuro pertence-nos' e inaugurar as conferências Ideias de Ler, a antiga primeira-ministra finlandesa falou ao DN sobre ser um produto do Estado Social finlandês. Mais jovem chefe do governo quando foi eleita em 2019, aos 34 anos, mas agora afastada da política ativa, Sanna Marin garante que a Europa não pode mostrar fraqueza quando está a lidar tanto com a Rússia como com os EUA de Trump.