Drone foi abatido por caças da NATO em território lituano
Drone foi abatido por caças da NATO em território lituanoEPA
Internacional

Drone entrou no espaço aéreo da Lituânia e foi abatido por caças da NATO

Drone vindo da Bielorrússia foi abatido meia hora após ter entrado no espaço aéreo do país báltico. Presidente lituano agradeceu pela "resposta rápida" e prometeu defender o território
André Certã
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Um drone entrou no espaço aéreo da Lituânia e foi destruído por caças da NATO, noticiou a estação de televisão lituana LRT esta noite, citando um alerta dado pelos bombeiros do país.

O drone terá entrado pela Bielorrússia pouco depois da meia-noite na hora local (22h00 em Portugal Continental), noticia a estação. Meia hora depois, o drone terá sido abatido perto de Alytus, no sul do país.

As autoridades do país emitiram aos cidadãos um alerta de ameaça aérea e o incidente paralisou, por alguns minutos, as operações no aeroporto de Vilnius, capital do país.

Na rede social X, o Presidente lituano, Gitanas Nauseda, confirmou que o drone foi destruído por caças da NATO e agradeceu "ao pessoal dos Aliados pela sua resposta rápida".

"Com a Rússia a intensificar a sua agressão contra a Ucrânia, essa prontidão é vital para a nossa região. Juntamente com os nossos aliados da NATO, a Lituânia defenderá o seu espaço aéreo", acrescentou o chefe de Estado na rede social X.

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