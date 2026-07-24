Roménia, membro da NATO, abate drone após invasão do espaço aéreo
Ministro da Defesa romeno / Facebook
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Roménia, membro da NATO, abate drone após invasão do espaço aéreo

A informação foi avançada pelo presidente romeno, adiantando que está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias da invasão do espaço aéreo do país.
Susete Henriques
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A Roménia abateu esta sexta-feira, 24 de julho, um drone que invadiu o espaço aéreo do país, informou o presidente romeno, Nicusor Dan. Foi a primeira vez que a Roménia, Estado-membro da União Europeia e da NATO, abateu um drone desde o início da guerra na Ucrânia.

"Esta manhã, por volta das 11h00 [09h00 em Lisboa], um piloto romeno a bordo de um avião F-16 abateu um drone que invadiu o espaço aéreo do nosso país", afirmou Nicusor Dan, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O presidente romeno detalhou que zona onde o drone foi abatido se encontra "desabitada", pelo que o piloto do F-16 disparou "sem qualquer risco". "Neste momento, as instituições competentes estão a investigar a zona para apurar todos os pormenores do incidente", adiantou o chefe de Estado.

O ministro da Defesa romeno, Radu Miruta, indicou que, após a deteção do drone no espaço aéreo do país, foram "acionadas aeronaves Eurofighter Typhoon da Força Aérea Italiana", sob o comando da NATO, tendo depois sido acionadas "mais duas aeronaves F-16 romenas, que receberam autorização para disparar".

As autoridades romenas não especificaram a origem do drone, que foi abatido no condado de Buzau.

Radu Miruta adiantou que "foram implementadas todas as medidas de proteção da população".

"É por isso que tenho defendido constantemente que a Roménia deve investir na defesa aérea, nas capacidades antidrone e na modernização do Exército", defendeu numa mensagem publicada no Facebook. "As decisões que tomamos hoje na área da defesa não são despesas. São investimentos diretos na segurança de cada cidadão e na capacidade do Estado romeno defender a sua soberania", reforçou.

O ministro destacou o "profissionalismo, sangue frio e a reação rápida" dos pilotos romenos. "É mais uma prova de que o Exército romeno cumpre a sua missão fundamental: defender o território nacional e proteger os cidadão", considerou.

Recorde-se que em maio um drone atingiu um prédio na Roménia, ferindo duas pessoas. Na altura, o Ministério da Defesa de Bucareste referiu que o aparelho foi detetado pelos radares na mesma altura em que ataques russos com drones contra alvos civis e infraestruturas na Ucrânia foram intensificados perto da fronteira fluvial com a Roménia.

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