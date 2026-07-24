Roménia, membro da NATO, abate drone após invasão do espaço aéreo

A Roménia abateu esta sexta-feira, 24 de julho, um drone que invadiu o espaço aéreo do país, informou o presidente romeno, Nicusor Dan. Foi a primeira vez que a Roménia, Estado-membro da União Europeia e da NATO, abateu um drone desde o início da guerra na Ucrânia. "Esta manhã, por volta das 11h00 [09h00 em Lisboa], um piloto romeno a bordo de um avião F-16 abateu um drone que invadiu o espaço aéreo do nosso país", afirmou Nicusor Dan, numa mensagem publicada nas redes sociais.O presidente romeno detalhou que zona onde o drone foi abatido se encontra "desabitada", pelo que o piloto do F-16 disparou "sem qualquer risco". "Neste momento, as instituições competentes estão a investigar a zona para apurar todos os pormenores do incidente", adiantou o chefe de Estado..O ministro da Defesa romeno, Radu Miruta, indicou que, após a deteção do drone no espaço aéreo do país, foram "acionadas aeronaves Eurofighter Typhoon da Força Aérea Italiana", sob o comando da NATO, tendo depois sido acionadas "mais duas aeronaves F-16 romenas, que receberam autorização para disparar". As autoridades romenas não especificaram a origem do drone, que foi abatido no condado de Buzau. Radu Miruta adiantou que "foram implementadas todas as medidas de proteção da população"."É por isso que tenho defendido constantemente que a Roménia deve investir na defesa aérea, nas capacidades antidrone e na modernização do Exército", defendeu numa mensagem publicada no Facebook. "As decisões que tomamos hoje na área da defesa não são despesas. São investimentos diretos na segurança de cada cidadão e na capacidade do Estado romeno defender a sua soberania", reforçou.O ministro destacou o "profissionalismo, sangue frio e a reação rápida" dos pilotos romenos. "É mais uma prova de que o Exército romeno cumpre a sua missão fundamental: defender o território nacional e proteger os cidadão", considerou. .Recorde-se que em maio um drone atingiu um prédio na Roménia, ferindo duas pessoas. Na altura, o Ministério da Defesa de Bucareste referiu que o aparelho foi detetado pelos radares na mesma altura em que ataques russos com drones contra alvos civis e infraestruturas na Ucrânia foram intensificados perto da fronteira fluvial com a Roménia. .Drone atinge prédio na Roménia. NATO condena ação "imprudente" de Moscovo e UE fala em "violação grave do espaço aéreo europeu"