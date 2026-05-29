Drone atinge prédio na Roménia. NATO condena ação "imprudente" de Moscovo e UE fala em "violação grave do espaço aéreo europeu"

Um drone atingiu na madrugada desta sexta-feira, 29 de maio, um prédio residencial na cidade romena de Galati, no leste do país, Estado-membro da NATO, perto da fronteira com a Ucrânia, provocando uma explosão seguida de um incêndio. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e cerca de 70 tiveram que ser retiradas do edifício. De acordo com o Ministério da Defesa de Bucareste, o aparelho aéreo não tripulado (drone) foi detetado pelos radares na mesma altura em que ataques russos com drones contra alvos civis e infraestruturas na Ucrânia foram intensificados perto da fronteira fluvial com a Roménia."Esta situação é inaceitável e representa uma nova violação do espaço aéreo, gerada pela continuação irresponsável e injustificada da guerra travada pela Rússia na Ucrânia", condenou o primeiro-ministro romeno, Ilie Bolojan.Trata-se do "incidente de segurança mais grave ocorrido em território romeno desde o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", classificou o presidente da Roménia, Nicușor Dan. O chefe de Estado considerou que o comportamento da Rússia "demonstra total desrespeito pelo direito internacional e pela segurança dos cidadãos de um Estado-membro da NATO".Nicușor Dan defendeu a necessidade de uma colaboração com a Aliança Atlântica com vista a um reforço da defesa do flanco oriental da NATO. "A Roménia é um aliado forte e não aceitará que a agressão da Rússia contra a Ucrânia ameace a segurança dos cidadãos romenos", prometeu, citado pela imprensa internacional.. A presidente da Comissão Europeia acusou a Rússia de ter "cruzado uma nova linha". Na mensagem divulgada nas redes sociais, Ursula von der Leyen expressou total solidariedade à Roménia, realçando que o incidente ocorreu "em território da União Europeia".Von der Leyen alertou que a União Europeia vai continuar a aumentar a pressão sobre a Rússia, referindo-se à preparação do vigésimo primeiro pacote de sanções contra Moscovo. . A chefe da diplomacia europeia considerou que "a queda de um drone russo em apartamentos em Galați foi uma violação flagrante e grave da soberania da Roménia e do espaço aéreo europeu".Para Kaja Kallas, "há muito que a Rússia deixou de respeitar as fronteiras". "Não se pode permitir que Moscovo viole impunemente o espaço aéreo europeu", defendeu.António Costa, presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que "a escalada da Rússia em território da UE é imprudente e irresponsável". "Condeno veementemente esta violação do espaço aéreo nacional da Roménia e do direito internacional", acrescentou o ex-primeiro-ministro português. "A NATO está pronta para defender cada centímetro do território aliado. Continuaremos a reforçar a nossa prontidão para dissuadir e defender contra qualquer ameaça, incluindo a proveniente de drones", reagiu, por sua vez, Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Atlântica, que falou com o presidente da Roménia. "Garanti-lhe a solidariedade absoluta da NATO com a Roménia”, informou. Rutte referiu ainda que "o comportamento imprudente da Rússia é um perigo para todos nós". "Continuam a atacar civis e infraestruturas civis em toda a Ucrânia. E a noite passada mostrou, mais uma vez, que as implicações da sua guerra de agressão ilegal não se limitam à fronteira", acusou o responsável máximo da NATO..Portugal expressa "solidariedade para com a Roménia e para com a Ucrânia".Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros português já condenou "fortemente o ataque russo" na Roménia."Toda a nossa solidariedade para com a Roménia e para com a Ucrânia", expressou o ministério tutelado por Paulo Rangel. . A presidente da Moldova, Maia Sandu, classificou o incidente da vizinha Roménia como "grave" e sublinhou o perigo que a Rússia representa "para todos".Em Paris, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês emitiu uma nota em que condenou o "ato irresponsável" da Rússia.O incidente em território romeno ocorreu dias depois de um drone ucraniano ter entrado no espaço aéreo da Estónia e depois de drones russos terem levado a Letónia e a Lituânia a emitir alertas sobre possíveis incursões nos respetivos territórios.Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia reuniu-se com os presidentes da Estónia, Letónia e Lituânia.Na ocasião, Von der Leyen alertou que os alertas devido a incursões de drones fazem parte de uma estratégia deliberada da Rússia para desestabilizar as sociedades democráticas da Europa.."Abriguem-se num local seguro". Lituânia emite alerta e suspende voos após incursão de drone .Queda de drone obriga a evacuação de uma povoação na Moldova. Caças da NATO acionados após incursão na Roménia