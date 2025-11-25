Guerra na Ucrânia. Queda de um drone obriga evacuação de uma povoação na Moldova

A polícia da Moldova anunciou a retirada dos habitantes da localidade de Cuhurestii de Jos, distrito de Floresti, no noroeste do país, após a queda, nesta terça-feira, 25 de novembro, de um drone sobre uma casa, no mesmo dia em que Moscovo lançou um ataque contra a capital ucraniana. A República da Moldova faz fronteira com a Ucrânia, país invadido pela Rússia em 2014 e em 2022."A unidade técnica de explosivos da polícia está a caminho do local. Os habitantes foram retirados e a zona foi isolada pela polícia de Floresti", acrescentaram as autoridades em comunicado.Até ao momento não foi divulgado o número de pessoas retiradas do local nem a proveniência do aparelho aéreo não tripulado que caiu sobre uma residência na Moldova.Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referiu que "quatro drones atravessaram o espaço aéreo" da Moldávia e Roménia, indicando que foram "confirmados os horários exatos de sobrevoo"..Ataque russo a Kiev faz seis mortos. "Putin deu a sua resposta terrorista às propostas de paz dos EUA".Rússia rejeita plano de paz europeu, EUA e Ucrânia acordam versão mais realista do plano americano.Rússia rejeita alterações europeias ao plano de paz na Ucrânia apresentado por Trump