Ataque russo a Kiev faz seis mortos. "Putin deu a sua resposta terrorista às propostas de paz dos EUA"

Pelo menos seis pessoas morreram esta terça-feira, 25 de novembro, em Kiev num ataque russo com mísseis e drones que destruiu vários prédios em áreas residenciais da capital, de acordo com as autoridades ucranianas. Registaram-se ainda 13 feridos. Um balanço anterior dos serviços de emergência dava conta de duas mortes num prédio de nove andares na área de Dnipro, em Kiev.De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ofensiva de Moscovo causou "extensos danos em edifícios residenciais e infraestruturas civis em toda a cidade.""No total, os russos lançaram 22 mísseis de vários tipos, incluindo mísseis aerobalísticos, e mais de 460 drones, a maioria dos quais "shaheds" russo-iranianos", afirmou.Na mensagem que divulgou nas redes sociais, Zelensky referiu que "quatro drones atravessaram o espaço aéreo" da Moldávia e Roménia, indicando que foram "confirmados os horários exatos de sobrevoo". "É precisamente por isso que todos os parceiros devem lembrar-se de que as vidas precisam de ser salvas todos os dias. As armas e os sistemas de defesa aérea são importantes, assim como a pressão das sanções sobre o agressor", enfatizou o chefe de Estado ucraniano. Para Zelensky, "não pode haver interrupções na assistência". "O que mais importa agora é que todos os parceiros avancem juntos para a diplomacia, através de esforços conjuntos. A pressão sobre a Rússia deverá produzir resultados", defendeu.O presidente ucraniano disse ainda que "há destruição na região de Odessa", tendo sido atingidos "os portos, os mantimentos alimentares e as infraestruturas". "Sem qualquer propósito militar", afirmou. Adiantou ainda que as regiões de Dnipro, Kharkiv, Chernihiv e Cherkasy foram também visadas nos ataques russos da última noite e que "os principais alvos foram o setor energético e tudo o que mantém a vida normal a funcionar". . O Ministério da Energia da Ucrânia explicou que este bombardeamento russo à Ucrânia teve como objetivo, entre outros alvos, o sistema energético, que perdeu uma parcela significativa de capacidade de geração de eletricidade e processamento de gás este outono, como resultado de repetidos ataques russos em larga escala.Perante este ataque de Moscovo contra a capital da Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano acusou o presidente da Rússia de responder aos esforços de paz dos EUA com terrorismo, .“Putin deu a sua resposta terrorista às propostas de paz dos Estados Unidos e do Presidente [norte-americano, Donald] Trump. Com uma chuva de mísseis e drones contra a Ucrânia”, declarou o ministro ucraniano Andriy Sibiga em um comunicado.O governante explicou que os russos usaram no ataque drones e mísseis balísticos, de cruzeiro e hipersónicos, que tiveram como alvo as regiões de Odessa, Kharkiv, Chernihiv e Kiev.O ministro ucraniano insistiu na necessidade de a Europa, os Estados Unidos e todos os aliados da Ucrânia agirem em conjunto e pressionarem a Rússia a depor as armas.Estes ataques mútuos coincidem com os contactos indiretos entre os dois lados, mediados pelos Estados Unidos, a propósito de um plano de paz apresentado na semana passada pela Casa Branca para encontrar um caminho para o fim do conflito, em curso há quase quatro anos. .Rússia rejeita plano de paz europeu, EUA e Ucrânia acordam versão mais realista do plano americano.Ataque ucraniano contra cidade portuária russa faz pelo menos três mortos. Já do lado russo, pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas num ataque ucraniano contra a cidade portuária russa de Taganrog e a zona vizinha de Neklinovsky, no mar de Azov, na região de Rostov, anunciou o governador regional, Yuri Slyusar, na plataforma de mensagens Telegram.As autoridades da região russa de Krasnodar, no mar Negro, também relataram um ataque aéreo ucraniano em grande escala contra várias cidades."Esta noite, a região de Krasnodar sofreu um dos ataques mais prolongados e maciços do regime de Kiev. Seis moradores da região ficaram feridos e pelo menos 20 casas em cinco municípios foram danificadas", escreveu no Telegram o governador da região, Veniamin Kondratiev. .Rússia rejeita alterações europeias ao plano de paz na Ucrânia apresentado por Trump.Ucrânia. Os 28 pontos da contraproposta europeia ao plano de paz dos EUA