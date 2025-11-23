Ucrânia. Europa apresenta contraposta ao plano de paz dos EUA e Trump acusa Zelensky de ingratidão

Os líderes europeus e de outros países ocidentais defenderam no sábado que o plano de paz dos EUA era uma base para as negociações que visam pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, mas que necessitava de "trabalho adicional". E este domingo apresentaram uma uma contraproposta ao documento nas conversações que estão a decorrer em Genebra, Suíça.Segundo avança a Reuters, este plano alternativo pega na proposta norte-americana, composta por 28 pontos e analisa-os um a um, sugerindo alterações ou supressões. Propõe que o exército ucraniano seja limitado a 800 mil soldados "em tempo de paz", em vez do limite geral de 600 mil proposto pelo plano norte-americano. Afirma ainda que "as negociações sobre as trocas territoriais começarão na Linha de Contacto", em vez de pré-determinar que certas áreas sejam reconhecidas como "de facto russas", como sugere o plano dos EUA. O plano europeu prevê também que a Ucrânia receba uma garantia de segurança dos Estados Unidos semelhante à cláusula do artigo 5.º da NATO, e contesta a proposta dos EUA de utilização de ativos russos congelados no Ocidente, principalmente na União Europeia.Segundo a Reuters, este plano europeu foi elaborado pelo Reino Unido, França e Alemanha. O plano norte-americano não reúne unanimidade, uma vez que corresponde às principais exigências russas: prevê que Kiev retire as suas tropas das áreas que ainda controla no Donbass, região no leste do país que inclui as províncias de Lugansk e Donetsk, uma substancial redução do seu efetivo militar e a renúncia à adesão da NATO, em troca de garantias de segurança para prevenir uma nova agressão russa.As dúvidas acerca do plano norte-americano intensificaram-se depois de um grupo de senadores dos EUA ter dito que foi informado por Marco Rubio, conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado, de que este é uma "lista de desejos" dos russos e não a proposta real que apresenta as posições de Washington. Uma informação que foi desmentida por Rubio, um dos diplomatas presentes em Genebra.O presidente ucraniano, que na sexta-feira tinha garantido que recusava trair a nação e anunciado que iria propor alternativas ao plano dos Estados Unidos, disse este domingo que “atualmente, existe o entendimento de que as propostas americanas podem incluir diversos elementos baseados em perspetivas ucranianas e cruciais para os interesses nacionais da Ucrânia.Trump acusa Zelensky de ingratidãoDonald Trump, por seu lado, voltou a acusar a Ucrânia de ingratidão. "A 'liderança' da Ucrânia não demonstrou qualquer gratidão pelos nossos esforços", escreveu na Truth Social, voltando a dizer que "Putin nunca teria atacado" se "a eleição presidencial de 2020 não tivesse sido fraudada e roubada", ou seja, se ele tivesse sido eleito presidente.Numa publicação em tom conciliatório nas redes sociais, Volodymyr Zelensky disse estar "pessoalmente" grato ao presidente americano pela "assistência militar prestada pelos Estados Unidos, a começar pelos mísseis Javelin, que salvou vidas ucranianas". .Plano de paz começa a ser discutido em Genebra entre dúvidas sobre quem o elaborou