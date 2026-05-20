"Abriguem-se num local seguro". Lituânia emite alerta e suspende voos após incursão de drone

A Lituânia emitiu esta quarta-feira, 20 de maio, um alerta de "perigo aéreo", pedindo à população para que se abrigasse num local seguro, e suspendeu o tráfego no aeroporto de Vilnius, a capital, após incursão de um drone no espaço aéreo do país. "Abriguem-se imediatamente num local seguro, cuidem dos vossos entes queridos e aguardem novas recomendações”, pediu o Exército da Lituânia à população, citado pela Reuters. Foi igualmente emitido um alerta no parlamento de Vilnius.Também a circulação ferroviária foi suspensa na capital, tendo sido, entretanto, retomada. O alerta foi levantado e os voos no aeroporto de Vilnius retomados. A situação terá durado cerca de uma hora, segundo a agência de notícias.Num abrigo subterrâneo, o ministro da Defesa da Lituânia, Robertas Kaunas, disse à Reuters que "a missão de policiamento aéreo da NATO foi ativada" e estava a visar "um drone detetado no espaço aéreo lituano". Até ao momento, a origem do drone não foi divulgada, mas o centro nacional de gestão de crises da Lituânia informou esta quarta-feira que emitiu um alerta em resposta a um drone avistado na vizinha Bielorrússia que estava a voar em direção à Lituânia.Este é um novo incidente relacionado com a incursão de drones em países do Báltico, depois de um caça da NATO ter abatido, na terça-feira (19), um drone no espaço aéreo da Estónia, conforme revelou o ministro da Defesa estoniano, Hanno Pevku.Perante este incidente, a Ucrânia acusou a Rússia de usar a “guerra eletrónica” para interferir e redirecionar drones ucranianos para os países báltico.“Pedimos desculpa à Estónia e a todos os nossos amigos bálticos por estes incidentes não intencionais”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Heorhii Tykhyi. “Nem a Estónia, nem a Letónia, a Lituânia ou a Finlândia alguma vez permitiram a utilização do seu espaço aéreo para ataques contra a Rússia”, garantiu este responsável, afirmando que “a Ucrânia nunca solicitou tal utilização”. “Os nossos alvos militares legítimos estão localizados na Rússia e utilizamos o espaço aéreo russo para os alcançar. Os russos não têm o direito de culpar a Ucrânia, os Estados Bálticos ou a Finlândia pelas consequências das suas ações e, de forma mais ampla, da sua guerra de agressão”, disse. .Rússia acusada de desviar drones ucranianos para o Báltico