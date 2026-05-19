O comandante supremo aliado da NATO na Europa diz que o sistema de defesa funcionou como devia.
O comandante supremo aliado da NATO na Europa diz que o sistema de defesa funcionou como devia. OLIVIER MATTHYS / EPA
Internacional

Rússia acusada de desviar drones ucranianos para o Báltico

Caça da NATO abateu drone ucraniano que estava no espaço aéreo da Estónia. Kiev e Talin falam em interferência de Moscovo.
Ana Meireles
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