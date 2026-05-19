Rússia acusada de desviar drones ucranianos para o Báltico

A diplomacia de Kiev acusou esta terça-feira, 19 de maio, a Rússia de usar a “guerra eletrónica” para interferir e redirecionar os drones ucranianos para os países bálticos, depois de um caça da NATO ter abatido um aparelho sobre a Estónia.“Pedimos desculpa à Estónia e a todos os nossos amigos bálticos por estes incidentes não intencionais. Temos mantido e continuaremos a manter uma estreita cooperação entre as nossas instituições especializadas para chegar ao cerne da questão em cada caso e procurar formas de os prevenir, incluindo o envolvimento direto dos nossos grupos de especialistas”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Heorhii Tykhyi.Este responsável declarou ainda que “nem a Estónia, nem a Letónia, a Lituânia ou a Finlândia alguma vez permitiram a utilização do seu espaço aéreo para ataques contra a Rússia”, garantindo ainda que “a Ucrânia nunca solicitou tal utilização”. “Os nossos alvos militares legítimos estão localizados na Rússia e utilizamos o espaço aéreo russo para os alcançar. Os russos não têm o direito de culpar a Ucrânia, os Estados Bálticos ou a Finlândia pelas consequências das suas ações e, de forma mais ampla, da sua guerra de agressão”, concluiu Tykhyi.O ministro da Defesa da Estónia, Hanno Pevkur, confirmou que um caça romeno abateu esta terça-feira um drone perdido sobre o espaço aéreo do país, sublinhando que se tratava “muito provavelmente” de um aparelho ucraniano que tinha como alvo a Rússia, sofreu interferências e entrou no espaço aéreo estónio. Pevkur alertou ainda contra as possíveis tentativas da Rússia de utilizar este incidente para alimentar a sua propaganda, alegando o envolvimento dos países do Báltico nos ataques ucranianos contra a Rússia. Paralelamente, a Letónia voltou a reportar durante a tarde de ontem uma possível ameaça aérea ao seu espaço aéreo em dois condados na fronteira com a Rússia.Estes alertas surgem no dia em que a Kiev e Riga foram forçadas a refutar as alegações de Moscovo de que a Ucrânia estaria a preparar ataques contra a Rússia a partir da Letónia. “A Ucrânia não utiliza o território ou o espaço aéreo da Letónia nas suas operações contra a Rússia e não pretende fazê-lo”, afirmou Heorhii Tykhyi, porta-voz da diplomacia ucraniana. “A Rússia está a mentir sobre a Letónia permitir que qualquer país utilize o espaço aéreo e o território letão para lançar ataques contra a Rússia ou qualquer outro país”, disse, por seu turno, Edgars Rinkevics, o presidente letão. O comandante supremo aliado da NATO na Europa, general Alexus Grynkewich, afirmou que a resposta à incursão na Estónia demonstrou que o sistema funcionou “exactamente como o nosso projeto de defesa deveria funcionar”..Hungria muda de postura e critica Rússia, Eslováquia faz o mesmo