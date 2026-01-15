Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kiev enfrenta severos cortes de luz e aquecimento devido aos ataques russos.
Kiev enfrenta severos cortes de luz e aquecimento devido aos ataques russos. EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Trump volta ao discurso pró-russo e acusa Zelensky de atrasar a paz

Presidente dos EUA diz que o homólogo ucraniano “está a ter dificuldades em chegar a um acordo”, garantindo que o líder russo “está pronto”. Putin reforçou que “quanto mais cedo, melhor”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Vladimir Putin
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt