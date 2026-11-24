Reino Unido alerta para ameaças de sabotagem russa contra empresas britânicas que apoiam as Forças Armadas da Ucrânia
As autoridades do Reino Unido alertaram as empresas britânicas que fornecem apoio militar à Ucrânia Forças Armadas da Ucrânia para a possibilidade de ameaças de sabotagem russa.
O Ministério da Defesa britânico e a Autoridade Nacional de Segurança e Proteção (NPSA, na sigla em inglês) alertaram as empresas que fornecem as Forças Armadas ucranianas de que podem ser alvos de Moscovo.
"Nos últimos meses, a Rússia intensificou as tentativas de sabotagem contra instalações europeias relacionadas com a defesa", refere o alerta às empresas, citado pela Reuters. "Esta atividade é tipicamente caracterizada pela utilização de agentes indiretos que empregam metodologias de sabotagem pouco sofisticadas, como o fogo posto", detalha o aviso.
A informação sobre o alerta foi revelada esta terça-feira, 24 de novembro, em comunicado divulgado pelo Governo britânico, no qual é adiantado que, nesta terça e quarta-feira, "estão a ser realizadas reuniões de segurança à porta fechada com ministros e representantes dos serviços de informação britânicos", que envolvem a participação dos "CEO das infraestruturas nacionais críticas e do setor da defesa".
"As reuniões ocorrem numa altura em que a NPSA (parte do MI5) afirma que as empresas britânicas que fornecem as Forças Armadas da Ucrânia estão a ser visadas pela Rússia'", lê-se na nota.
O Governo britânico explica que este "alerta surge na sequência de um número crescente de tentativas de sabotagem contra instalações europeias relacionadas com a defesa".
"As recentes tentativas de sabotagem em toda a Europa demonstram a gravidade das ameaças que enfrentamos. É realmente vergonhoso que os agentes estejam a tentar perturbar o nosso modo de vida e o dos nossos aliados, especialmente visando organizações que realizam trabalhos vitais em apoio à Ucrânia", lamentou o ministro britânico da Segurança, Dan Jarvis.
Louise Sandher-Jones, a responsável pelas Forças Armadas no Executivo liderado por Andy Burnham, afirmou que estão a reunir os "líderes da indústria de defesa para garantir que compreendem esta ameaça e tomam medidas práticas para proteger os seus colaboradores, a tecnologia e as cadeias de abastecimento".
"O Governo apoiará a indústria, mas cada empresa tem a responsabilidade de reforçar a sua segurança e ajudar a proteger o Reino Unido", sublinha Louise Sandher-Jones, citada no comunicado.
É ainda explicado, na nota, que as ações recomendadas às empresas para fazer face às ameaças russas "incluem a redução da exposição digital, a melhoria da deteção e comunicação de reconhecimento hostil e a identificação e proteção de ativos críticos".
Para o Executivo britânico, a "Rússia representa uma ameaça duradoura e significativa para o Reino Unido e para os seus interesses em todo o mundo".
"O Estado russo e os seus representantes procuram, conscientemente, interromper empresas e organizações que sustentam o modo de vida britânico ou são vitais para a defesa da Ucrânia", indica o comunicado. "Utilizam táticas como ataques cibernéticos, sabotagem e desinformação para tirar as organizações do ar, interromper atividades e minar a confiança", enumera o governo britânico.
Como exemplo, é ainda referido que, em setembro, o Ministério Público "acusou um cidadão britânico de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, depois de este se ter alegadamente envolvido em condutas para preparar um ato de sabotagem e de ter recebido instruções de um indivíduo que se acredita estar ligado" ao serviço de informações militares russo (GRU).