As autoridades do Reino Unido alertaram as empresas britânicas que fornecem apoio militar à Ucrânia Forças Armadas da Ucrânia para a possibilidade de ameaças de sabotagem russa.

O Ministério da Defesa britânico e a Autoridade Nacional de Segurança e Proteção (NPSA, na sigla em inglês) alertaram as empresas que fornecem as Forças Armadas ucranianas de que podem ser alvos de Moscovo.

"Nos últimos meses, a Rússia intensificou as tentativas de sabotagem contra instalações europeias relacionadas com a defesa", refere o alerta às empresas, citado pela Reuters. "Esta atividade é tipicamente caracterizada pela utilização de agentes indiretos que empregam metodologias de sabotagem pouco sofisticadas, como o fogo posto", detalha o aviso.

A informação sobre o alerta foi revelada esta terça-feira, 24 de novembro, em comunicado divulgado pelo Governo britânico, no qual é adiantado que, nesta terça e quarta-feira, "estão a ser realizadas reuniões de segurança à porta fechada com ministros e representantes dos serviços de informação britânicos", que envolvem a participação dos "CEO das infraestruturas nacionais críticas e do setor da defesa".

"As reuniões ocorrem numa altura em que a NPSA (parte do MI5) afirma que as empresas britânicas que fornecem as Forças Armadas da Ucrânia estão a ser visadas pela Rússia'", lê-se na nota.

O Governo britânico explica que este "alerta surge na sequência de um número crescente de tentativas de sabotagem contra instalações europeias relacionadas com a defesa".

"As recentes tentativas de sabotagem em toda a Europa demonstram a gravidade das ameaças que enfrentamos. É realmente vergonhoso que os agentes estejam a tentar perturbar o nosso modo de vida e o dos nossos aliados, especialmente visando organizações que realizam trabalhos vitais em apoio à Ucrânia", lamentou o ministro britânico da Segurança, Dan Jarvis.

Louise Sandher-Jones, a responsável pelas Forças Armadas no Executivo liderado por Andy Burnham, afirmou que estão a reunir os "líderes da indústria de defesa para garantir que compreendem esta ameaça e tomam medidas práticas para proteger os seus colaboradores, a tecnologia e as cadeias de abastecimento".

"O Governo apoiará a indústria, mas cada empresa tem a responsabilidade de reforçar a sua segurança e ajudar a proteger o Reino Unido", sublinha Louise Sandher-Jones, citada no comunicado.

É ainda explicado, na nota, que as ações recomendadas às empresas para fazer face às ameaças russas "incluem a redução da exposição digital, a melhoria da deteção e comunicação de reconhecimento hostil e a identificação e proteção de ativos críticos".

Para o Executivo britânico, a "Rússia representa uma ameaça duradoura e significativa para o Reino Unido e para os seus interesses em todo o mundo".

"O Estado russo e os seus representantes procuram, conscientemente, interromper empresas e organizações que sustentam o modo de vida britânico ou são vitais para a defesa da Ucrânia", indica o comunicado. "Utilizam táticas como ataques cibernéticos, sabotagem e desinformação para tirar as organizações do ar, interromper atividades e minar a confiança", enumera o governo britânico.

Como exemplo, é ainda referido que, em setembro, o Ministério Público "acusou um cidadão britânico de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, depois de este se ter alegadamente envolvido em condutas para preparar um ato de sabotagem e de ter recebido instruções de um indivíduo que se acredita estar ligado" ao serviço de informações militares russo (GRU).