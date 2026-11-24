Polónia responde a nova violação do seu espaço aéreo pela Rússia. Agora foi um drone
Um drone russo violou brevemente o espaço aéreo polaco na madrugada desta terça-feira, 24 de novembro, durante um ataque a alvos no oeste da Ucrânia, informou o Comando de Operações das Forças Armadas polacas. Esta nova incursão ocorre apenas quatro dias depois de três mísseis de cruzeiro russos terem entrado em território polaco e caído no sudeste do país, um incidente descrito por Varsóvia como uma “provocação intencional” de Moscovo e que foi reportado à NATO.
O comando ativou as defesas aéreas e autorizou o abate do drone, mas acabou por não abrir fogo devido ao risco para a população civil.
“Em resposta à ameaça, o Comando de Operações das Forças Armadas polacas acionou as forças e os recursos necessários do sistema de defesa aérea. O objeto foi continuamente rastreado por sistemas de radar militar durante toda a sua trajetória de voo”, especificaram as autoridades polacas num comunicado divulgado pelo X.
A aeronave não tripulada entrou no espaço aéreo polaco durante alguns minutos na zona fronteiriça de Dorohusk, perto da fronteira com a Ucrânia, segundo fontes militares.
O comando polaco explicou que havia autorização para o abater, mas que, depois de a aeronave mudar de rumo para leste, a decisão foi não utilizar armamento “devido ao risco persistente de causar danos”.
"É difícil imaginar que isto seja uma coincidência, pelo que presumimos que se tratou de um ato intencional", afirmou esta terça-feira o vice-ministro da Defesa polaco, Pawel Zalewski, à estação de rádio RMF FM.
Este incidente ocorreu horas depois de a NATO ter levado a cabo uma reunião de emergência sobre a violação do espaço aéreo polaco na semana passada, tendo Zalewski anunciado na segunda-feira que a Aliança vai enviar para a Polónia uma aeronave do Sistema Aerotransportado de Alerta e Controlo (AWACS) como parte da resposta ao ao incidente com os mísseis russos.
com Lusa