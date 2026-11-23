A NATO convocou uma reunião de emergência para esta segunda-feira, 23 de novembro, em Bruxelas, para discutir a violação do espaço aéreo da Polónia com mísseis e drones russos.

Os três objetos voadores que caíram no sudeste da Polónia, na manhã de sexta-feira, eram mísseis de cruzeiro Ch-101, fabricados recentemente na região de Moscovo, anunciou, este domingo, o Ministério Público de Lublin, autoridade polaca responsável pela investigação.

A análise preliminar dos fragmentos dos objetos caídos em Nowy Lipowiec (unidade administrativa de Lublin), em Rudnik e em Molodycz (unidade administrativa da região dos Baixos Cárpatos), permitiu determinar "que todos estes mísseis foram fabricados no 4.º trimestre de 2026 numa fábrica em Dubna", que fica nos arredores Moscovo, indicou o Ministério Público (MP) de Lublin, num comunicado.

Essa análise continuará a ser realizada pelos peritos, acrescentou o MP.

A queda desses objetos, seguida, em pelo menos um caso, de uma explosão e um incêndio, não causou feridos.

As autoridades polacas estimaram inicialmente tratar-se de dois mísseis e de um drone a jato.

No sábado, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que chegou a Varsóvia um dia após a queda de mísseis russos, garantiu que a Aliança Atlântica "defenderá cada centímetro do território polaco".

O primeiro-ministro, Donald Tusk, e o ministro polaco da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, consideraram que poderia tratar-se de uma "provocação" russa, já que o evento coincide com a realização na Polónia de exercícios militares da Coligação de Voluntários, reunindo países ocidentais que apoiam a Ucrânia contra a Rússia.

Já o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que "Putin [Presidente russo] deixou cair 'drones' na Polónia e um par de pequenos mísseis", e afirmou que caíram "por engano", desvalorizando o incidente que Varsóvia considera uma provocação deliberada de Moscovo.

A Polónia será representada na reunião desta segunda-feira da NATO pelo vice-ministro da Defesa, Pawel Zalewski, segundo a rádio pública polaca.

A Polónia, membro da NATO desde 1999, tem uma fronteira de mais de 500 quilómetros com a Ucrânia e desempenha um papel importante no apoio militar e logístico ocidental a Kiev desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

A proximidade dos combates à fronteira polaca tem suscitado preocupações quanto ao risco de alargamento do conflito a território da Aliança Atlântica, cujo tratado fundador prevê, no artigo 5.º, o princípio da defesa coletiva em caso de ataque armado contra um dos seus membros.