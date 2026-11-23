A Rússia avisou esta segunda-feira, 23 de novembro, a Estónia que as "ações provocatórias e extremamente perigosas" do país podem levar a uma "guerra aberta" com Moscovo.

O aviso acontece depois de o Governo de Tallinn anunciar o fecho de fronteira terrestre com a Rússia, a partir de 1 de dezembro, na sequência de uma tentativa de provocar um incêndio numa unidade da indústria de defesa do país. A Estónia atribuiu esta operação aos serviços de informações militares russos (GRU).

A Rússia negou o envolvimento e convocou o encarregado de negócios da Estónia em Moscovo, com o objetivo de apresentar um protesto formal contra a decisão de fechar a fronteira terrestre.

"O diplomata estónio foi informado mais uma vez de que tais ações provocatórias e extremamente perigosas estão à beira de desencadear uma guerra aberta com a Rússia", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, em comunicado, citado pela Reuters.

Moscovo acusou também a Estónia de ter permitido que a Ucrânia utilizasse o seu espaço aéreo "discretamente" para atacar alvos russos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia já negou estas alegações.

Na nota divulgada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia acusou ainda Tallinn de tentar obstruir a circulação de navios de carga russos no Mar Báltico, de querer proibir a língua russa e de ameaçar fechar a Igreja Ortodoxa Russa.

“O lado russo reserva-se o direito de tomar medidas políticas e diplomáticas abrangentes com o objetivo de proteger os interesses nacionais da Rússia e os direitos legítimos dos seus cidadãos”, afirmou Moscovo.

Para a Rússia, o fecho dos cerca de 135 quilómetros de fronteira comum é uma medida destinada a “inflamar extremamente as relações” entre Moscovo e “a região do Báltico”.

As autoridades russas afirmaram que a decisão foi tomada “sem qualquer consulta a Moscovo”, sublinhando que o fecho da fronteira terá consequências “muito negativas” para a economia do pequeno país, sobretudo na zona fronteiriça, habitada por um grande número de russos étnicos.

Recorde-se que, no dia 15 deste mês, o Governo da Estónia, país da NATO e da União Europeia, anunciou que iria encerrar todas as passagens rodoviárias na fronteira com a Rússia durante, pelo menos, seis meses, a contar do dia 1 de dezembro. A decisão foi conhecida após terem sido detidos oito suspeitos acusados de tentarem incendiar uma unidade da indústria de defesa nos arredores da capital estónia

"Depois de obter provas claras de que o serviço de informações militares russo GRU ordenou um ato de sabotagem contra uma empresa da indústria de Defesa, a Estónia vai encerrar todas as passagens fronteiriças entre os dois países a partir de 1 de dezembro", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Margus Tsahkna, através das redes sociais.