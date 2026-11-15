Estónia encerra fronteira terrestre com a Rússia dia 1 após tentativa de sabotagem contra fábrica de drones

O chefe da diplomacia estónia advertiu que Moscovo "precisa compreender que as ações hostis contra a Estónia têm consequências" e sublinhou que "as tentativas de intimidar, desestabilizar ou minar a segurança não ficarão impunes".

O alvo da tentativa de sabotagem, ocorrida na madrugada de sábado, foi a Threod Systems, empresa sediada em Viimsi, a norte de Tallinn, especializada no desenvolvimento e fabrico de sistemas aéreos não tripulados de reconhecimento e ataque — equipamento que tem sido fornecido às forças armadas ucranianas.

Segundo a Procuradora-Geral da Estónia, Astrid Asi, e o diretor-geral dos serviços de segurança interna (KAPO), Margo Palloson, a equipa de vigilância privada da fábrica detetou a intrusão a tempo de travar o fogo posto antes que as chamas atingissem as linhas de montagem.

O ataque provocou apenas danos materiais ligeiros, sem causar feridos nem interromper a produção. Ainda assim, Margo Palloson alertou, em declarações à emissora pública ERR, para a gravidade do plano: "Se o ataque tivesse sido bem-sucedido como planeado, teria causado danos muito significativos a esta empresa".

Oito detidos na sequência da investigação

As autoridades estónias e letãs confirmaram que os oito detidos por ligação ao ataque são cidadãos residentes na vizinha Letónia.

O Ministério Público da Estónia requereu a aplicação de prisão preventiva para cinco dos suspeitos, prosseguindo as diligências para apurar toda a cadeia de recrutamento e financiamento.

Para a contraespionagem báltica, o caso enquadra-se num padrão recorrente de guerra híbrida, em que os serviços de espionagem militar russos recrutam operacionais locais ou de países vizinhos para executar atos de sabotagem industrial em território da União Europeia e da NATO.

Em comunicado oficial, o primeiro-ministro estónio, Kristen Michal, salientou que "a preparação e a cooperação travaram mais uma tentativa de sabotagem", justificando o fecho da fronteira como uma medida necessária para reduzir a margem de manobra de agentes hostis e combater a evasão às sanções internacionais impostas a Moscovo. Margus Tsahkna adiantou já ter informado os seus homólogos da Finlândia, Letónia e Lituânia sobre a decisão.

Isolamento crescente no corredor norte da UE

De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia, o bloqueio que entra em vigor no início de dezembro abrange os três postos de travessia rodoviária atualmente operacionais — Narva, Luhamaa e Koidula —, concedendo uma janela de transição de cerca de duas semanas para o regresso de cidadãos e a reorganização de rotas logísticas.

A medida acentua o isolamento terrestre entre a Federação Russa e o espaço Schengen. A passagem de Narva já estava encerrada ao tráfego automóvel desde o início de 2024, operando apenas para peões em horário reduzido, enquanto Luhamaa e Koidula funcionavam 12 horas por dia. Com a fronteira terrestre da Finlândia com a Rússia totalmente fechada desde o final de 2023, o encerramento decidido por Tallinn sela quase por completo o corredor terrestre norte da União Europeia, canalizando o tráfego residual para as fronteiras da Letónia ou da Bielorrússia.

Até ao final da tarde deste domingo, o Kremlin e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia não tinham reagido oficialmente às acusações nem ao anúncio do encerramento fronteiriço.