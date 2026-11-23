A Comissão Europeia propôs proibir equipas e atletas russos de competir sob a bandeira da Rússia em eventos desportivos realizados na União Europeia. A medida foi anunciada esta segunda-feira por Ursula von der Leyen, no âmbito do 22.º pacote de sanções contra Moscovo, e ainda terá de ser negociada e aprovada pelos Estados-membros.

"Os eventos desportivos não podem ser um fórum para atividades de propaganda", afirmou a presidente da Comissão. A proposta prevê também impedir a exibição de símbolos oficiais russos em eventos desportivos e culturais, restringir os fluxos financeiros de patrocinadores russos para associações desportivas e culturais sediadas na Europa e limitar a presença de cidadãos russos nos órgãos de direção de federações desportivas europeias.

O anúncio abre uma nova frente de tensão entre as instituições europeias e as organizações desportivas internacionais, num momento em que o Comité Olímpico Internacional (COI) recuou nas recomendações que, desde 2022, condicionavam a participação de atletas russos. Em julho, o COI decidiu que as suas condições de participação para atletas e equipas russas deixavam de ser aplicáveis, incluindo as medidas de proteção associadas. A decisão, contudo, não obriga cada federação a aceitar atletas russos nem determina, por si só, o uso da bandeira e do hino: essas escolhas continuam dependentes das federações e dos organizadores.

O COI manteve ainda exigências antidopagem para os atletas que regressem à competição internacional e adiou para mais tarde uma decisão sobre a utilização da bandeira e do hino russos nos Jogos Olímpicos. A suspensão do Comité Olímpico Russo foi também levantada provisoriamente, numa decisão distinta das recomendações sobre a participação dos atletas.

A divergência entre Bruxelas e o movimento olímpico já vinha a acentuar-se. Em maio, a Comissão alertou os Estados-membros para os riscos de segurança e para a utilização de símbolos nacionais russos em competições europeias, defendendo que, quando autorizados a participar, os atletas russos e bielorrussos o deveriam fazer sob condições de neutralidade. A posição europeia surge enquanto algumas federações começam a admitir o regresso de atletas russos e outras mantêm as restrições.

A proposta agora apresentada não equivale ainda a uma proibição em vigor. Como parte de um pacote de sanções, precisa do acordo unânime dos 27 Estados-membros, e o seu conteúdo poderá ser alterado durante as negociações. O alcance prático da medida dependerá da aprovação final e da forma como for aplicada às competições realizadas no espaço comunitário.