Cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026
Cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026FOTO: EPA/ROBERT GHEMENT
Desporto

COI levanta restrições: atletas russos já vão poder competir nos Jogos Olímpicos de 2028

Decisão não contempla ainda a possibilidade de os desportistas russos poderem competir sob o seu hino e bandeira.
DN/Lusa
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O Comité Olímpico Internacional (COI) levantou esta terça-feira (7 de julho) as restrições aos atletas russos relativas à competição nos eventos mundiais, incluindo as qualificações para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.

A comissão executiva do COI, reunida na sua sede, em Lausana, Suíça, levantou provisoriamente a suspensão do Comité Olímpico Russo (ROC), decretada no outono de 2023, com o fundamento de que este já não conta entre os seus membros com organizações desportivas de regiões ucranianas ocupadas.

Esta decisão, que surge exatamente dois meses depois de terem sido levantadas as restrições aos atletas da Bielorrússia, não contempla ainda a possibilidade de os desportistas russos poderem competir sob o seu hino e bandeira.

Cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026
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