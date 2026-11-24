A Rússia anunciou ter interceptado e abatido, esta terça-feira, cerca de 700 drones ucranianos durante a noite sobre meia dúzia das suas regiões, incluindo a de Moscovo, e sobre a península anexada da Crimeia.

O anúncio depois de Kiev ter reivindicado ataques no último domingo contra dois navios russos realizados ao largo da Líbia, no que parece ser uma nova extensão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que já dura há quase cinco anos.

"Durante a noite passada, as forças de defesa aérea interceptaram e destruíram 699 drones aéreos ucranianos", indicou o ministério russo da Defesa na rede de mensagens Telegram.

Os drones foram abatidos sobre as regiões de Briansk, Belgorod, Kaluga, Orel, Smolensk, Moscovo e Crimeia, península ucraniana do Mar Negro, que a Rússia anexou em 2014.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, anunciou que "355 drones foram lançados em direção à região de Moscovo" e que 63 aparelhos "foram destruídos" quando se aproximavam da capital russa na noite de segunda para terça-feira.

As autoridades russas não divulgaram até ao momento o registo de mortos ou feridos.

Também a Rússia continua a bombardear a Ucrânia, visando nomeadamente as instalações energéticas com a aproximação do inverno, num contexto de tentativas norte-americanas para fazer avançar as negociações destinadas a pôr fim ao conflito, que já causou centenas de milhares de mortos e feridos.