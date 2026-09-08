Trump pede fim da guerra a Putin, que diz não ter “planos hostis” contra Europa

O Presidente norte-americano, Donald Trump, apelou esta terça-feira, 8 de setembro, ao homólogo russo, Vladimir Putin, para um fim rápido da guerra na Ucrânia, numa conversa telefónica em que este garantiu não ter “planos hostis” contra a Europa.

“Trump expressou claramente a ideia de que seria desejável um fim rápido do conflito, o que abriria imediatamente caminho para o pleno restabelecimento das relações entre os Estados Unidos e a Rússia”, disse o conselheiro político do Kremlin (presidência russa), Yuri Ushakov, numa conferência de imprensa por telefone.

O inquilino da Casa Branca (presidência norte-americana) expressou também interesse em que esse “progresso ocorra durante o seu mandato presidencial”, que termina em janeiro de 2029.

Para tal, acrescentou o conselheiro, o líder russo explicou-lhe os passos que Washington poderá “realmente” dar para “um rápido fim das hostilidades” na Ucrânia, iniciadas há quatro anos e meio com a invasão russa do país vizinho, a 24 de fevereiro de 2022.

A conversa entre os dois chefes de Estado, a primeira desde 04 de julho, centrou-se nas reuniões realizadas no fim de semana em Moscovo e Kiev pelos enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner.