Moscovo acusa Alemanha de iniciar uma “verdadeira guerra” contra a Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou este domingo, 6 de setembro, a Alemanha de iniciar uma “verdadeira guerra” contra a Rússia, devido à reação de Berlim perante o alegado envolvimento de Moscovo no recente incidente com um drone no aeroporto de Leipzig.

“Leipzig, aeroporto (...) Encontraram lá um drone. Disseram que era russo e ninguém se deu ao trabalho de investigar mais a fundo. Em linhas gerais, isto é essencialmente o início de uma verdadeira guerra”, afirmou Serguéi Lavrov em declarações à televisão russa.

Na noite de 4 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto de Leipzig, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.

Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.

O aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.

O Governo alemão responsabilizou a Rússia pelo "ataque híbrido" e anunciou o encerramento do consulado russo em Bona a partir de 18 de setembro, além de - entre outras medidas - cancelar o contrato que permite o funcionamento do centro cultural Casa Rússia em Berlim e convocar o embaixador russo em Berlim para o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na semana passada que a Alemanha não tem provas contra Moscovo e associou as acusações de Berlim à difícil situação política interna da nação europeia.