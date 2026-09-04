Rússia classifica como “vazias e infundadas” acusações de ataque híbrido na Alemanha

A presidência russa (Kremlin) classificou esta sexta-feira, 4 de setembro, como vazias e infundadas as acusações das autoridades alemãs sobre o envolvimento de Moscovo num incidente com um drone no aeroporto da cidade alemã de Leipzig.

"As acusações contra a Rússia carecem totalmente de fundamento. Rejeitamos categoricamente estas acusações; consideramo-las totalmente vazias e sem argumentos convincentes", declarou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

O mesmo porta-voz disse ainda que Berlim não agiu da mesma forma quando os responsáveis pela explosão no gasoduto Nord Stream "foram apanhados praticamente em flagrante".

Peskov lembrou que na ocasião, Berlim optou por não fazer declarações contra Kiev.

"Portanto, é claro que, nesta situação, as declarações parecem-nos mais do que pouco convincentes", acrescentou o porta-voz presidencial.

Moscovo anunciou na quinta-feira que vai encerrar todas as filiais do Instituto Goethe no país, após a decisão do Governo alemão de encerrar o centro cultural Casa Rússia em Berlim.

"Deram esse passo conscientemente, o que significa o fim da presença cultural deles (Alemanha) na Rússia — aquela que ainda restava apesar de todas as peripécias ucranianas nas nossas relações com o Ocidente", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

Na noite de 4 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto de Leipzig, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.

Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.

O aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.

Na passada segunda-feira, o Governo alemão responsabilizou a Rússia pelo "ataque híbrido" e anunciou o encerramento do consulado russo em Bona a partir de 18 de setembro, além de — entre outras medidas — cancelar o contrato que permite o funcionamento do centro cultural Casa Rússia em Berlim e convocar o embaixador russo em Berlim para o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta semana que a Alemanha não tem provas contra Moscovo e associou as acusações de Berlim à difícil situação política interna da nação europeia.