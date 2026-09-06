Pelo menos um morto em ataque russo com 108 drones na Ucrânia, apesar de ordem de Putin

Pelo menos uma pessoa morreu em Zaporijia durante o ataque russo com 108 drones, na noite passada, contra 11 localidades ucranianas, disseram este domingo, 6 de setembro, a Força Aérea e o Serviço Estatal de Emergência (DSNS) ucranianos.

As defesas aéreas ucranianas conseguiram abater ou neutralizar 82 drones Shahed e Gerbera, seis drones russos S8000 "Banderol", além de outros tipos de drones. No entanto, foram registados impactos em 11 localidades, assim como sete zonas foram atingidas por destroços de drones abatidos pelas forças ucranianas.

Em Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, as forças russas atacaram a capital regional com veículos aéreos não tripulados. Como resultado do impacto, um homem de 74 anos morreu, informou o DSNS na rede social Telegram. Duas mulheres e um homem ficaram também feridos no ataque russo.

Incêndios deflagraram num apartamento e numa varanda em dois prédios de vários andares. As equipas de emergência retiraram 16 moradores de um dos edifícios. Em outros dois locais, o fogo danificou o telhado de uma residência particular, uma garagem e um carro.

Este domingo, o Ministério da Defesa russo afirmou, numa mensagem nas redes sociais, que os seus sistemas de defesa aérea intercetaram 258 drones ucranianos nas últimas 12 horas sobre várias regiões do país, assim como sobre as águas do mar de Azov, do mar Negro e da península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. As autoridades russas não forneceram informações sobre eventuais vítimas ou danos.

No entanto, não foram relatados ataques contra as capitais da Rússia e da Ucrânia nas últimas horas, no momento em que os enviados dos Estados Unidos estão na região para tentar avançar com um processo de paz para pôr fim ao conflito.

Na sexta-feira, Zelensky tinha assegurado que a Ucrânia não bombardearia território russo durante as negociações com os enviados dos EUA e pediu a Moscovo que “garantisse um cessar-fogo mútuo” durante “o tempo necessário para a sua realização”.

Já o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou no sábado a suspensão, por três dias, dos ataques contra a capital ucraniana, por ocasião da viagem a Moscovo e a Kiev dos emissários da Casa Branca. Entretanto, este cessar-fogo não foi cumprido.

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner reuniram-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, no sábado e estão este domingo em Kiev.