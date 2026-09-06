Witkoff e Kushner chegaram a Kiev após encontro com Putin que terminou sem anúncio de avanços

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner já chegaram a Kiev, naquela que é a sua primeira visita à capital ucraniana para tentar de alcançar um acordo de paz que ponha fim à guerra na Ucrânia.

"Damos as boas-vindas em Kiev aos representantes do Presidente dos Estados Unidos", comunicou o gabinete da Presidência da Ucrânia, através da sua conta oficial na rede Telegram. "Continuamos com uma estreita coordenação sobre os próximos passos para podermos acabar com a guerra", acrescentou.

Os dois emissários da Casa Branca foram recebidos na estação ferroviária de Kiev, vindos da Polónia e foram recebidos, segundo a agência Lusa, pelo chefe de gabinete, Kirilo Budanov, o chefe do serviço de inteligência externa, Rustem Umerov, o líder do partido Servo do Povo no Parlamento ucraniano, David Arajamia, e o primeiro vice-chefe da administração presidencial, Serguí Kislitsia.

A visita acontece depois de um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, no sábado. Segundo a agência AP, o encontro decorreu à porta fechada durante mais de três horas e terminou sem anúncios de avanços concretos.

A AP diz que Yuri Ushakov, conselheiro de política externa de Putin, descreveu as conversações como construtivas, francas e úteis, mas não revelou resultados específicos.

O conselheiro revelou também que as conversações não se centraram apenas na guerra contra a Ucrânia. «Foram discutidas em considerável detalhe questões económicas e potenciais grandes projetos conjuntos, mutuamente benéficos, entre a Rússia e os Estados Unidos», afirmou Ushakov, segundo a AP.

Moscovo e Kiev acordaram uma pausa nos ataques por três dias no âmbito das visitas dos enviados do presidente norte-americano Donald Trump para relançar as conversações de paz na Ucrânia. A situação, ni entanto, como admitiu o próprio Putin no início do encontro com Steve Witkoff e Jared Kushner, "não é fácil”.