"Situação não é fácil", diz Putin perante enviados da Casa Branca a Moscovo para discutir paz na Ucrânia

Depois do encontro com Trump, os enviados deverão ser recebidos em Kiev pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, naquela que será a primeira reunião entre os dois negociadores e o líder ucraniano. Witkoff e Kushner já se reuniram várias vezes com as autoridades russas.

A viagem ocorre um ano depois de Trump ter recebido Putin no Alasca em agosto de 2025, numa tentativa de acabar com a guerra, uma das promessas de campanha do republicano. A reunião, no entanto, terminou sem acordo.

Trump está a tentar reintegrar a Rússia no palco internacional, tendo convidado Moscovo a participar nas reuniões dos ministros das Finanças do G20 realizadas na semana passada, na Carolina do Norte (Estados Unidos).

A ofensiva militar russa contra o território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).