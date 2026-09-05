Witkoff and Kushner chegam a Moscovo em novo esforço dos EUA para a paz na Ucrânia

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Moscovo este sábado, 5 de setembro, num novo esforço para retomar negociações para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, avança a agência AP, citando meios de comunicação social estatais russos. A guerra no Irão desviou atenções da guerra na Ucrânia, sublinha a AP.

Esta visita de Witkoff e Kushner (genro de Donald Trump) acontece numa altura de intensificação dos ataques russos, com o Presidente ucraniano a denunciar este sábado, 5 de setembro, ataques da Rússia aos aeroportos de Kiev e Boryspil. Volodymyr Zelensky considera a Rússia está a querer sabotar as conversações diplomáticas.

Zelensky disse que a Ucrânia iria suspender os ataques aéreos durante a deslocação dos enviados e apelou a Moscovo a fazer o mesmo, mas não houve resposta.

Os enviados de Trump foram recebidos no aeroporto de Moscovo pelo russo Kirill Dmitriev, segundo a agência estatal russa Tass.

A última visita conhecida de Witkoff e Kushner à capital da Rússia ocorreu em janeiro, quando se reuniram com o Presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin. Segundo a AP, nunca visitaram Kiev, mas Zelensky afirmou que esperava recebê-los na capital ucraniana no domingo.