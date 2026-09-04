Enviados da Casa Branca para a Guerra na Ucrânia viajam para Moscovo e Kiev este fim de semana
Os enviados da Casa Branca para a Guerra na Ucrânia, Steve Witkoff e Jared Kushner, vão viajar para Moscovo e Kiev este fim de semana para conversações sobre uma resolução pacífica para o conflito, avança a agência de notícias russa TASS.
"Esperam chegar a Moscovo e, depois, a Kiev, nos dias 5 e 6 de setembro", disse uma fonte citada pela agência.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, havia afirmado esta quinta-feira que Witkoff e Kushner viajariam até às capitais de Rússia e Ucrânia nos próximos dias, naquela que será a primeira vez que os dois enviados visitam Kiev.
"Esperamos ver os enviados do presidente dos EUA aqui em Kiev. Confirmaram que vão ter uma reunião em Moscovo e outra em Kiev. Esperamos que esta última aconteça nos próximos dias", afirmou Zelensky, que há muito que pede a Witkoff e Kushner que também visitem Kiev, depois de várias viagens até Moscovo, algo considerado como uma afronta na Ucrânia.
Esta quinta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, durante o seu discurso no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, que existe espaço para negociações construtivas e pacíficas, tendo agradecido aos países que insistem numa solução política para o conflito, como os Estados Unidos e a China.
“Em última análise, porém, o problema deve ser resolvido, antes de mais, pelos países envolvidos no conflito. Em primeiro lugar, é a Rússia e a Ucrânia que devem chegar a um acordo”, frisou, admitindo que, apesar dos mais de quatro anos de guerra, os serviços de informação russos e ucranianos ainda mantêm contacto.
Por outro lado, Putin questionou as recentes “ameaças de ataques” da Ucrânia contra aeronaves civis, considerando que as mesmas impedem potenciais "negociações bilaterais de paz". "São, obviamente, uma manifestação de terrorismo de Estado", frisou, depois de na terça-feira ter declarado que "não se negoceia com terroristas".