Enviados da Casa Branca para a Guerra na Ucrânia viajam para Moscovo e Kiev este fim de semana

Os enviados da Casa Branca para a Guerra na Ucrânia, Steve Witkoff e Jared Kushner, vão viajar para Moscovo e Kiev este fim de semana para conversações sobre uma resolução pacífica para o conflito, avança a agência de notícias russa TASS.

"Esperam chegar a Moscovo e, depois, a Kiev, nos dias 5 e 6 de setembro", disse uma fonte citada pela agência.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, havia afirmado esta quinta-feira que Witkoff e Kushner viajariam até às capitais de Rússia e Ucrânia nos próximos dias, naquela que será a primeira vez que os dois enviados visitam Kiev.

"Esperamos ver os enviados do presidente dos EUA aqui em Kiev. Confirmaram que vão ter uma reunião em Moscovo e outra em Kiev. Esperamos que esta última aconteça nos próximos dias", afirmou Zelensky, que há muito que pede a Witkoff e Kushner que também visitem Kiev, depois de várias viagens até Moscovo, algo considerado como uma afronta na Ucrânia.

Esta quinta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, durante o seu discurso no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, que existe espaço para negociações construtivas e pacíficas, tendo agradecido aos países que insistem numa solução política para o conflito, como os Estados Unidos e a China.