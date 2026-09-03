Putin muda de ideias e propõe negociações diretas com Kiev

Vladimir Putin voltou a dar sinais de estar aberto à via das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, mas desta feita com conversações diretas com Kiev. Declarações aparentemente contraditórias com outras produzidas horas antes pelo líder russo, e em paralelo com o presidente dos Estados Unidos a afirmar que está disposto a novo encontro bilateral, mas desta feita só depois de Moscovo ter acordado o fim das hostilidades.“Será que esta é a abordagem errada? Eu acredito que é a certa. A Rússia e a Ucrânia devem, acima de tudo, chegar a um acordo entre si, enquanto todos os outros países estão prontos para apoiar e ajudar, não só os Estados Unidos, mas também os países aqui representados”, disse Putin no Fórum Económico Oriental, a decorrer em Vladivostok, no extremo oriental russo. “Existem hipóteses? Na minha opinião, sim, existem”, acrescentou. Mas também alertou que os ataques ucranianos complicam as discussões. “Os ataques contra navios mercantes civis e os ataques contra aeronaves civis são, naturalmente, uma manifestação de terrorismo de Estado. E isso, sem qualquer dúvida, complica a possibilidade de conduzir negociações de paz bilaterais”, afirmou. Se é factual que Kiev tem atacado navios petroleiros da chamada frota fantasma russa, não há qualquer relato de ter atacado aviões civis. Na terça-feira, o presidente ucraniano emitiu um alerta às companhias aéreas de que é “completamente inseguro” continuarem a operar nos céus russos devido à presença cada vez maior dos drones de ataque ucranianos. Em consequência, foram cancelados ou redirecionados centenas de voos. No dia seguinte, o ministro das Infraestruturas da Ucrânia pediu à Organização da Aviação Civil Internacional, agência da ONU, para que esta instrua os seus membros a terminarem as operações na Rússia. Companhias aéreas da Turquia, do Golfo Pérsico e da China mantêm rotas ativas na Rússia. No Quirguistão, onde protagonizou uma conferência de imprensa às 3h da madrugada, antes de rumar para Vladivostok, as suas palavras estiveram mais em linha com a habitual desqualificação da liderança ucraniana, ao comentar a advertência de Zelensky sobre a insegurança aérea. “Se isto foi dito, nada mais é do que um apelo ao terrorismo de Estado. E gostaria de salientar que estão a pedir-nos para retomar as negociações e a solicitar encontros cara a cara. Não se negoceia com terroristas”, disse então. Ao que acrescentou à equação “alguém que pudesse trazer um pouco de positividade ao processo”, ou seja, o círculo de Donald Trump. “Na minha opinião, são pessoas sinceras que se esforçam por dotar o nosso trabalho de substância concreta.” Prosseguiu: “O presidente Trump confia neles, o que é crucial. É por isso que o sr. Kushner e o sr. Witkoff são sempre convidados bem-vindos aqui, e apreciamos trabalhar com eles”, referindo-se ao genro e ao amigo do presidente, e seus enviados especiais. No último dia de agosto, Zelensky conversou ao telefone com Trump e com os seus enviados com o objetivo de ultimar a sua visita a Kiev, prevista para agosto mas adiada sine die. Quanto ao presidente dos EUA, depois de ter dito que Zelensky e Putin deviam “parar esta estúpida guerra”, afirmou-se disponível para se encontrar com o líder russo, depois do fracasso da cimeira de Anchorage, há um ano, mas desta vez condicionado ao fim da guerra, e que o acordo deve ser negociado entre as duas partes, revelando sintonia com Putin.Ainda em Vladivostok, o russo voltou a acusar Kiev de ter “aberto a caixa de Pandora” por, alega, “atacar alvos puramente civis”, justificando assim a resposta na mesma moeda, ao atacar a capital ucraniana há uma semana com drones com propulsão a jato. Também prometeu retaliações “muito mais destrutivas” em resposta à tentativa ucraniana de destruir a economia russa. Desmentiu os rumores de que prepara uma mobilização militar após as eleições parlamentares, acusando esta informação de “ataque do inimigo”. Uma mobilização poderia ser difícil de digerir, num momento em que o pessimismo é o sentimento dominante na Rússia. Em julho, segundo uma sondagem do instituto público VCIOM, dois em cada três russos crê que o futuro trará momentos mais difíceis para o país. No ano anterior, o pessimismo já existia, mas estava limitado a 39% dos cidadãos.Na frente da guerra híbrida, dois búlgaros foram detidos em Munique depois de, na noite de quarta para quinta-feira, terem sido lançados dispositivos incendiários contra edifícios de duas empresas fornecedoras de material militar naquela cidade alemã. Nos últimos dias têm sucedido incêndios e explosões em infraestruturas energéticas e em fábricas de material militar em vários países europeus.Na terça-feira, o governo alemão atribuiu à Rússia a responsabilidade do ataque falhado com explosivos em drones no aeroporto de Leipzig/Halle, em 4 de agosto. Em retaliação ao encerramento do consulado russo em Bona e ao centro cultural em Berlim, Moscovo ordenou o encerramento dos institutos Goethe no seu país. .Embaixador russo em Portugal rejeita acusações de ataque falhado na Alemanha após ser convocado pelo MNE.“A intimidação não vai resultar.” UE e NATO mostram sintonia ante ameaça russa