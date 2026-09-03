Negociações anteriores ruíram devido à posição inflexível de Putin sobre os territórios invadidos. EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Internacional Putin muda de ideias e propõe negociações diretas com Kiev Líder russo em sintonia com Trump sobre conversações sem intermediários. Horas antes recusara “negociar com terroristas”.