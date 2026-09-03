Negociações anteriores ruíram devido à posição inflexível de Putin sobre os territórios invadidos.
Negociações anteriores ruíram devido à posição inflexível de Putin sobre os territórios invadidos.EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Internacional

Putin muda de ideias e propõe negociações diretas com Kiev

Líder russo em sintonia com Trump sobre conversações sem intermediários. Horas antes recusara “negociar com terroristas”.
César Avó
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