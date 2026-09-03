Putin diz que "ameaças" ucranianas à aviação civil dificultam negociações de paz

O presidente russo defendeu esta quinta-feira, 3 de setembro, que aquilo que chama de ameaças de ataques da Ucrânia contra aviões civis dificultam a possibilidade de qualquer negociação com vista à paz. Ao mesmo tempo, Vladimir Putin considerou que ainda existem opções para negociações construtivas e pacíficas.

Durante a sessão plenária do Fórum Económico Oriental em Vladivostok, capital do Extremo Oriente russo, Putin referiu-se às declarações do presidente ucraniano, que advertiu as companhias aéreas de que “haverá drones” ucranianos no céu russo “enquanto a guerra continuar” e que é perigoso sobrevoar o espaço aérea russo.

“Alertamos todas as companhias aéreas que utilizam o espaço aéreo russo, todas as seguradoras e todos aqueles que ainda operam nos principais aeroportos russos: o espaço aéreo russo está a tornar-se extremamente perigoso”, disse Volodymyr Zelensky no início da semana precisando, no entanto, que a aviação civil não era o alvo “em si”.

"Isto obstrui, sem dúvida, a possibilidade de realizar negociações de paz bilaterais", reagiu Vladimir Putin, citado pela agência EFE. "As ameaças de ataques contra aeronaves civis são, obviamente, uma manifestação de terrorismo de Estado", acrescentou, depois de na terça-feira já ter afirmado que "não se negoceia com terroristas" e que Moscovo responderia a quaisquer provocações deste tipo.

Paralelamente, Putin considerou que não estão esgotadas as opções para negociações construtivas e pacíficas para um entendimento com a Ucrânia, tendo agradecido aos países que insistem numa solução política para o conflito, como os Estados Unidos e a China.

"Em última análise, o problema deve ser resolvido, antes de mais, pelos países envolvidos no conflito... Em primeiro lugar, é a Rússia e a Ucrânia que devem chegar a um acordo", declarou, manifestando dúvidas de que Kiev esteja disponível para um acordo de paz..