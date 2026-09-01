Chefe da diplomacia da UE apela aos países que enviem à Ucrânia os seus mísseis intercetores quase a expirar
A chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, apelou aos países que possuem mísseis intercetores de defesa aérea prestes a expirar que os doem à Ucrânia.
O pedido foi feito esta terça-feira (1 de setembro), à chegada a uma reunião informal de ministros da Defesa da UE em Wicklow, na Irlanda.
"A Rússia está a intensificar os ataques contra civis ucranianos. Julho e agosto foram os meses mais mortíferos desde o início da guerra. Mas os ucranianos estão firmes. Devemos estar ao lado deles", escreveu Kallas no X, partilhando o vídeo das declarações.
"A defesa aérea é a nossa principal prioridade. Alguns países possuem intercetores que em breve deixarão de funcionar. Estes poderiam ser enviados para a Ucrânia para ajudar a proteger vidas ucranianas", acrescentou.
A chefe da diplomacia afirmou que a UE também estava a contactar países fora do bloco para obter intercetores para a Ucrânia, estando também em curso o trabalho com Kiev para desenvolver intercetores europeus.
Além da Ucrânia, os ministros da Defesa europeus vão debater a segurança no espaço, a segurança marítima (focada no Estreito de Ormuz), a proteção de infraestruturas críticas subaquáticas e uma eventual missão europeia de apoio às forças armadas libanesas.