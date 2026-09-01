Chefe da diplomacia da UE apela aos países que enviem à Ucrânia os seus mísseis intercetores quase a expirar

A chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, apelou aos países que possuem mísseis intercetores de defesa aérea prestes a expirar que os doem à Ucrânia.

O pedido foi feito esta terça-feira (1 de setembro), à chegada a uma reunião informal de ministros da Defesa da UE em Wicklow, na Irlanda.

"A Rússia está a intensificar os ataques contra civis ucranianos. Julho e agosto foram os meses mais mortíferos desde o início da guerra. Mas os ucranianos estão firmes. Devemos estar ao lado deles", escreveu Kallas no X, partilhando o vídeo das declarações.

"A defesa aérea é a nossa principal prioridade. Alguns países possuem intercetores que em breve deixarão de funcionar. Estes poderiam ser enviados para a Ucrânia para ajudar a proteger vidas ucranianas", acrescentou.